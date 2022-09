Nadine todo lantad ng lambingan kay Christophe

Sana nga ay makatulong na mas maging matatag pa ang relationship ni Nadine Lustre sa kanyang businessman boyfriend na si Christophe Bariou.

Naging maluwag na si Nadine sa mga fan, netizen na ipakita ang non-showbiz boyfriend, sa sunud-sunod niyang Intagram post.

Naging ‘open fire’ ang paglalantad na nang bonggang-bongga ni Nadine sa kasintahan ngayong may mga pag-alma na siya sa mga netizen dahil sa pakikialam ng mga ito sa kanyang ginagawa.

Dalawang magkakasunod na larawan ng dyowa niya ang binahagi ni Nadine habang nasa isang beach resort sila sa France.

Binahagi rin ni Nadine ang larawan nila na magkasama sa overlooking view ng buong resort.

Dahil pinangalandakan na nga ni Nadine ang boyfriend, asahang mas

marami pa ang mamba-bash sa kanila.

Lea namigay ng mga damit, sapatos

Namigay ng mga sangkatutak na pre-loved clothes, shoes, accessories si Lea Salonga, para raw gumaan ang kanyang pakiramdam. Matagal pinag-isipan ni Lea na tanggalin na ang iba niyang mga personal stuff, na ayon sa kanya ay hindi na nagpapasaya sa kanya.

“The last few weeks have been about me going around my apartment asking the question, “Does this still spark joy?” I’ve thrown out or donated a ton of stuff that no longer made me happy, and over the next weeks, that may be very well continue. #Kondoing,” sabi ni Lea.

Maging ang mga bagay na kapaki-pakinabang pa, pero nagpapaalala sa kanya ng hindi maganda, ipinamigay na rin niya.