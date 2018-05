Nadine super patola sa mga bipolar fan

Pagkatapos na patulan ni James Reid ang kanyang basher, heto at ang girlfriend niyang si Nadine Lustre naman ang hindi napigilan na patulan ang kanyang mga tinatawag na ‘bipolar fans’.

Ang bipolar fans ay mga fan na paiba-iba ang pag-express ng suporta sa isang artista. Minsan ay supporter sila, minsan naman ay hater sila.

Kilala na ni Nadine ang bipolar fans niya, kaya hinihiwalay na niya ang mga ito sa tunay na fans nila ni James. Sa kanyang Instagram Story, nag-post si Nadine tungkol sa bipolar fans niya:

Fyi:

‘Bipolar fans’

Sometimes they love you

Sometimes they hate on you

Fan today, Hater tom.”