Nadine perfect na Josie Rizal

Winner na naman si Nadine Lustre, ha! Sunod-sunod ang pag-eksena niya sa social media.

Anyway, bukod nga sa participation nila ni James Reid sa Christmas station ID ng ABS-CBN, bongga na naman ang paandar niya bilang si Josie Rizal.

Yes, ang cute, at bet na bet ng mga fan ang ‘look’ ni Nadine bilang si Josie Rizal.

At para sa mga fan, na hindi masyadong kilala si Josie Rizal, na obyus na hango sa pangalan ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal, si Josie Rizal ay isang karakter sa Tekken series na ipinakilala sa Tekken 7 as one of the playable characters.

Ipinakilala si Josie Rizal noong 2015. At una siyang nakita bilang isa sa mga apat na fighters, kasama nina Jin Kazama, Devil Jin at Gigas.

Tulad ni Nadine, si Josie Rizal ay bright, cheerful and energetic, pero isa ring iyakin.

Lloydie, Boy maghaharap para sa mga biktima

Exciting ang paghaharap at pagsabak ni John Lloyd Cruz sa isang matinding kwentuhan kay Boy Abunda sa bagong episode ng “The Best Talk” ngayong Sabado, 9 pm sa Pinoy livestreaming app na Kumu.

Kaabang-abang ang magiging usapan ng dalawa online dahil si John Lloyd mismo ang magbabato ng mga nakakapukaw na tanong sa King of Talk.

Tinaguriang ‘show for a cause,’ muling ilalaan ni Boy ang kanyang virtual gift earnings mula sa inaabangang episode para sa kawanggawa.

Noong Sabado, nakipagkwentuhan ang Kapamilya host kina Kakai Bautista, Sky Quizon, KD Estrada, at Elmo Magalona, at inalay niya ang gift earnings ng nasabing episode sa organisasyong Kabataan sa Kartilya ng Katipunan (KKK) na gagamitin ang pondo para tumulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Ulysses.

Isa ito sa mga dapat abangang programa sa ilalim ng FYE Channel, na nagpapalabas ng iba’t ibang entertainment at lifestyle programs tampok ang Kapamilya streamers sa Kumu araw-araw.

Nora, Kyline mabigat ang pasabog

Masaya ang mga loyal viewer ng ‘Bilangin ang Bituin sa Langit’ sa pagbabalik-telebisyon nito ngayong Disyembre sa GMA Afternoon Prime.

Matutunghayan nang muli ang madamdamin at nakakaantig sa pusong kuwento ng mag-iinang inapi at maghihiganti sa angkang nagdulot sa kanila ng hirap at pighati.

Noong nakaraang buwan ay sumabak sa 23-day lock-in taping sa San Mateo, Rizal ang cast ng Bilangin ang Bituin sa Langit na pinangungunahan nina Mylene Dizon, Kyline Alcantara, at Nora Aunor. Kasama rin nila sina Zoren Legaspi, Ina Feleo, Gabby Eigenmann, Isabel Rivas, Yasser Marta, Candy Pangilinan, at Divina Valencia.

Sabi ni Kyline, hindi dapat palampasin ang mabibigat na eksena sa fresh episodes ng afternoon series.

“Every week, iba-iba ‘yung pasabog ng ‘Bilangin ang Bituin sa Langit’ at mabibigat. ‘Yun ‘yung isa sa mga challenge na sinabi naman sa amin ni Direk.”