Nadine naglaway sa mga alahas ni KC

Biglang napa-beautiful si Nadine Lustre sa post ni KC Concepcion sa Instagram na nagpapakita ng mga precious gem stones. Iba’t ibang klase ng mamahaling bato ang masisilip sa video ni KC.

“When your gemstones are precious and delicious. Can’t you taste them just by looking? (Guess which colored stones these are on my hand! All are real…and as good as they are true),” sabi ni KC.

Naglaway nga si Nadine sa mga mamahaling bato kaya naman napa- ‘beautiful’ talaga siya.

Inudyukan si Nadine ng mga netizen na bumili ng alahas kay KC, pero dedma na ang aktres.

Derek, Ellen sagana sa pambabastos

Harap-harapan na kung bastusin si si Derek Ramsay dahil kay Ellen Adarna. Target ng mga nakakasuklam na mensahe si Derek dahil sa mga photo nila ni Ellen sa Instagram.

Hirit ng mga nasusuklam kay Derek, babaero talaga ito.

@darendeamor: “womanizer talaga e hahaha pahinga mo naman ti.. mo @ramsayderek07 saka to Ellen ayaw ipahinga ang pek.. eh. Nagtitikman lang. Tinikman mo lang din si Andrea pinagpalit mo kay Ellen? Napakatindi.

Isa pang netizen ang nagpamukha kay Derek sa pagpapaikot daw nito sa mga babae sa kanyang palad.

“@darendeamor, I hope you find joy with the words you have expressed to me and Ellen,” sagot lang ni Derek.

“If you wanna be negative towards me that’s ok but don’t be to others who are replying to your negativity,” dugtong na sey pa ni Derek.

Pero marami rin naman ang aprubado sa sitwasyon nina Derek at Ellen ngayon.

Sarah, Matteo magpoprodyus ng pelikula

Hindi na kami magtataka kung pati ang pagiging cameraman at pagdidirehe ng mga pelikula o kahit na anong project ay papasukin na rin ni Matteo Guidicelli.

Nagpamalas ng kakayahan sa cinematography o camera shot ang mister ni Sarah Geronimo. Mapapanood ang mga video na nakaposte sa IG wall nito.

Si Matteo mismo ang kumuha ng shooting exercise drill ng mga kapwa niya army. Hawak ni Matteo ang kamera habang kinukunan ang galaw at pagputok ng sundalo sa target.

Nabanggit ni Matteo ang hashtag sa caption na #GProduction, na siyang nagbigay ng kumpirmasyon sa mga follower na papasukin ng mag-asawa ang paggawa ng pelikula o TV project, o ano mang may kinalaman sa production.

Excited ang mga fan nila sa naiisip nilang ito.

Alindog ni Mikee malinamnam sa mga barako

Palaban na rin sa hubaran si Mikee Quintos. Ibinalandra nito ang kanyang sexy body suot ang one-piece high cut geometrical swimsuit sa Instagram.

Intensyon nitong magpasalamat sa 1.4M follower niya sa IG.

Katulad na rin si Mikee ng mga sexy star na walang takot na naghuhubad sa socmed, kaya nakahakot ng milyong tagasubaybay.

Kapansin-pansin ang pag-angas ng alindog ni Mikee at ang malaking pagbabago ng kanyang katawan. Nawala ang mga taba niya at sumeksi na ang aktres.

Kaya malasang-malasa, malinamnam sa paningin ng mga barako si Mikee ngayon.

Vin napamura sa tiyan ni Sophie

Walang katapusan ang kasiyahan nina Sophie Albert at Vin Abrenica.

Pinoste ni Vin sa Instagram ang movement ng sanggol sa tiyan ni Sophie.

Mapapanood na idinikit ng aktor ang bibig sa tiyan ni Sophie at lumikha ng tunog. Pag-angat ng mukha ni Vin sa tiyan ni Sophie, biglang gumalaw ang sanggol na makikita sa tiyan ng huli.

Nabalot ng tuwa si Vin at napamura pa sa kaligayahan.

Joross umihi sa IG, mga beki naloka

Naloka ang mga follower ni Joross Gamboa sa larawang pinoste nito sa Instagram na nagpapakita ng awkward moment sa marami, pero panggigigil naman at paglalaway sa mga beki.

Pinoste ni Joross sa IG na umiihi siya sa harap ng toilet bowl habang kaharap niya ang dalawa niyang mga anak. Nakatalikod si Joross sa kamera.

Nasa caption ang paglilinaw ni Joross na itinituro niya sa mga anak ang tamang pag-ihi na dapat sa inidoro at hindi sa kung saan-saan.

Bagamat, hindi malinaw kung inilabas talaga ni Joross ang ari niya sa harap ng dalawang bata, o baka iminuwestra lang niya ito nang hindi nakalantad ang kanyang kaselanan, pero sangkatutak agad ang reaksiyon ng mga netizen.

Umayon ang marami sa pagtuturo ni Joross sa mga anak, sa tamang pag-ihi.

Pero ang ibang mga bakla ay nagsabing sana sila na lang ang dalawang bata para harap-harapan nilang nakita ang inaasam nilang sandata ng aktor.

Heart nagpaopera ng pusa

Hindi lang sa mga maysakit tumutulong si Heart Evangelista, kundi pati na sa mga hayop. Hindi napakali si Heart nang makita ang panawagan ng netizen na si @Reese86737021 sa napulot nitong pusa na halos lumuwa na ang isang mata.

Nangangailangan ng P4,500 ang netizen para sa agarang gamot at medical assistance ng napulot na pusa. Sa reply tweet ni Heart ay nakasaad na kumausap na si Heart ng veterinarian para sa operasyon ng pusa.

Bumilib si Heart sa netizen sa pagsagip nito sa pusa.

“God bless you for picking up that kitten you are an angel,” sabi ni Heart kay Reese.