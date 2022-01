Nadine lumobo, pinaghinalaang buntis

Hindi na nag-iisa si Yassi Pressman sa paglobo ng katawan, dahil magkumare na nga sila ni Nadine Lustre sa parehong sitwasyon.

Tumaba at pinangalandakan na rin ni Nadine sa Twitter ang kundisyon. Giit niya, wala muna siyang balak magpapayat.

“I used to have oversized jeans…now they all fitter.

“I need a new set of clothes cuz I’m keeping this bod!” tweet ni Nadine.

Kung si Yassi ay sinimulan na ang balik-alindog program, dedma lang muna si Nadine.

Teak, baka naman buntis si Nadine kaya dedma muna siya sa kanyang pigura?

Anyway, may bagong tattoo na dragon art si Nadine, na ayon sa kanya ay “it’s a tiny voice in my head” daw.

Ang alam ko, bawal magbuntis habang hindi pa nakaka-isang taon or more ang tattoo? Tama ba? (Rey Pumaloy)