Nadine, Iza, Janine rumampa sa Pride March

SA kabila ng malakas na ulan, nangibabaw ang makukulay na bandera ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and Intersex (LGBTQIA+) sa idinaos na Metro Manila Pride March 2019 na sinuportahan ng mga sikat na showbiz personality kahapon sa Marikina City Sports Complex sa Marikina City.

Bandang hapon nang magsimulang magtipon ang mga miyembro ng LBGT community sa paligid ng Marikina Sports Complex at dito nagsimulang sumaya at maging festive ang mood ng lahat sa pagdagsa ng inaasahang 30,000 mga miyembro na karamihan ay nakasuot pambabae o costume.

Tuloy ang buhos ng ulan pero tuloy din ang pagdami ng mga tao na hindi napigilan ang pakikiisa sa ipinagdiwang na Pride Month.

Lalo pang tumindi ang sigawan nang magdatingan ang mga sikat na celebrity na sakay ng kani-kanilang float bilang pagsuporta sa grupo gaya nina Nadine Lustre, Janine Guttiere­z, Iza Calsado at ang sikat na car racer na si Angela Mead King na asawa ng model na si Joey Mead.

Itinaas nila ang kanilang rainbow flag at saka inirampa sa mga kalsada ng Marikina kung saan umiiral ang anti-discrimination ordinance na nilagdaan ni Marikina Mayor Marcy Teodoro..

Ipinaglalaban ng LGBTQIA+ community at mga kapanalig na grupo nito ang hindi pantay na karapatan sa kanilang mga hanay.

Samantala, nagpahayag din ng suporta si Vice President Leni Robredosa Pride March. “I join you as we dream of a Philippines, and a world, where all of us can act with respect, walk free from fear, and stand with pride and dignity. Every Pride Month, seeing the energy, commitment, courage, and love, I believe we will make it real,” ayon pa sa ipinarating na mensahe nito sa kanyang Twitter account.