Nadine feeling bodyguard kay James sa Cebu

Edu-Luis kuwelang-kuwela sa Cebuanos

Sobrang engrande ang katatapos pa lamang na first-ever­ Binibining Cebu 2017 na ginanap sa Waterfront Hotel & Casino­ noong isang gabi, Oct 28. Sa trulili lang, mahihiya sa kanila ang ibang national beuconera kung production value lamang ang pag-uusapan. As in, mala-Bb. Pilipinas ang arrive niya, huh!

Mula sa production number, sa pre-pageant presentation, sa digital camera works, sa media mileage at sa line up ng kanilang panel of judges,­ hosts at guest singers, hay, grabe ang paandar ng mga taga-Cebu.

Heto nga, ‘yung schedule flight namin na dapat na Cebu Pac flight namin ay ini-re-book nila kame sa PAL dahil makakasabay pala namin sa flight ang isa sa mga hurado at sponsor ng beauty pageant na si Frederic Go, ang President and CEO ng Ro­binsons Land Corp. and director of Cebu Paci­fic. O devah?

Tapos nandiyan pa si Ms. Charo Santos-Concio bilang Chairwoman of the panel,­ ang Ms. Earth 2016 from Ecuador na si Katherine Elizabeth Espin.

Ang kanilang creative producer­ ay ang world-known industrial designer­ na si Kenneth Cobonpue at ang Pageant Chairperson ay ang international fashion designer­ na si Cary Santiago lang naman, huh! Sige nga. Hahaha!

Kuwelang-kuwela ang mag-amang Edu Manzano at Luis Manzano bilang hosts dahil bukod sa parehong magaling, hindi talaga nawawala ang pagpapatawa nila onstage.

Sinabayan pa sila ng co-host nila na si Miss Earth 2008 na si Karla Henry na nagsilbing interpreter din ng mga contestants na sumagot sa Q & A in their native dialect. Ang Fil-Canadian beauty titlist na ito ay isa rin palang Cebuano.

Tilian naman ang mga utaw at nagkagulo sa lobby ng Waterfront Hotel & Casino nang dumating ang magdyowang James Reid at Nadine Lustre.

Si James lang naman ang performer­ ng gabing ‘yun, pero agaw-eksena talaga ang pagdating nila ni Nadz na isinama lang pala niya.

Ang walang tigil na tilian na ito ay tumuloy hanggang nag-perform ng dalawang upbeat songs si James.





Kiligan blues din ang datingan ng pag-serenade ni Ser Chief Richard Yap habang kinakanta ang Please Be Careful With My Heart at ang Ric Segreto song na Don’t Know What To Say.

Namataan namin sa audience si Donna Cruz kasama ang kanyang 18-year old na anak at ang kanyang asawang­ si Dr. Yong Larrazabal. Naroon din ang Cebuanang si Annabelle Rama.

Anyway, ang nanalo ng kauna-unahang Binibining Cebu ay mula sa municipality ng Badian, ang konteserang si Apriel Smith.

Congrats!