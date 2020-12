Nadine ‘di takot sa demanda ng Viva

Aliw talagang magbasa ng mga comment ng mga netizens.

Tulad na lang sa bagong update ngayon sa isyu o kaso ni Nadine Lustre sa kanyang management na VAA (VIVA Artist Agency).

Naglabas ng statement ang VAA na ang management contract ni Nadine ay hanggang 2029 pa sa pamamagitan ng VAA legal counsel na si Attorney Chino Roxas at nag-file na rin ng complaint sa Quezon City Regional Trial Court.

Na-violate raw ni Nadine ang kanyang management contract sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga proyekto on her own. Kasabay ang warning din sa third party na patuloy na kumukuha sa serbisyo ng actress without the knowledge and approval of VAA.

Pero kakikitaan ng tapang ang kampo ni Nadine at ng kanyang legal counsel na si Attorney Lorna Kapunan. Tila hindi ito natinag o natigatig man lang.

At kung meron man daw dapat idemanda, ang diumano’y ang entertainment group raw na ito ng VAA.’

Sa mga comments kami naaliw. May mga nagpapalakas ng loob ni Nadine na kung sa tingin daw nito, nasa tama at katwiran siya, fighting lang.

May nag-comment naman at kinumpara si Nadine sa isang VAA artist na si Ella Cruz. Kesyo daig pa raw nito si Nadine na mas maraming ganap.

At hirit ng obviously, basher ni Nadine, kaya raw pala nagti-Tiktok na si Nadine para makakuha ng extra funds para ma-sustain daw ang lifestyle. Pero kinontra ito ng netizen na kesyo, lahat naman ngayon, rumaraket.

Alex bilyonarya na

Bongga ni Alex Gonzaga. Milyonarya na o baka nga bilyonarya na sa earnings pa lang niya sa kanyang YouTube account, heto’t may instant house and lot na.

Niregaluhan sila ng kanyang fiancee na si Mikee Morada ng bahay at lupa ng magiging in-laws niya.

Pinapa-renovate na nila ang bahay na parang fully remodelled ang ginagawa nila sa kanilang dream house.

Base sa vlog ni Alex, ang laki ng bahay, ang laki ng lote at may malaking swimming pool din. Pero 30 years mahigit na ito.

Na-postpone ang kasal ng dalawa noong October dahil sa COVID-19. Wala pa silang ina-announce kung kailan ang bagong date ng wedding.

***

Marian hindi kasama lola, nanay sa Pasko

Ilang araw ay Pasko na at para sa Kapuso Primetime Queen, may pagbabago ang magiging selebrasyon ng Kapaskuhan sa kanila ngayon.

“Siyempre magbabago talaga ang Pasko dahil kapag Pasko, ang dami-dami namin sa bahay. Pero this Christmas, maga-adjust muna kami. Kami lang muna na family.”

Kahit daw sa Cavite kunsaan, nakaugalian na ni Marian kasama si Dingdong at dalawang anak nila na sina Zia at Ziggy ay umuuwi sila tuwing Christmas season, ngayon daw ay hindi muna talaga.

“Sinabi ko na sa kanila na hindi muna ko uuwi. Nakakatakot e. Naiintindihan naman nila yun at minsan, pinapasundo ko sila sa driver at nakakapunta sila once in a while.”

Ayon pa kay Marian, ang importante naman daw ay alalahanin at i-celebrate pa rin ang kapanganakan ni Jesus at magpasalamat.

“Yun pa rin, magbabago lang siguro ang tao sa bahay. Mas konti,” sey pa niya.

Sa isang banda, timing din ang launching ni Marian ng kanyang bagong business, ang Flora Vida Home dahil through online, pwedeng umorder at maide-deliver naman ng Dingdong.ph at pasok din pang-regalo ngayong Pasko.