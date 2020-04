Nadine ‘di nagpakabog sa aktingan kina Marian, Jodi, Angelica

Muling napabilib ng award-winning actress na si Nadine Lustre ang online world sa kanyang pagmo-monologue sa ginanap na “Gabi Ng Himala” fundraiser event kamakailan.

Hatid ng Lockdown Cinema Club at ng ABS-CBN Film Restoration group ang nasabing event para makalikom ng donasyon para sa mga film workers sa bansa na nawalan ng kita dulot ng coronavirus pandemic.

Dito nagsasama-sama ang Kapamilya at Kapuso stars and paid tribute to the iconic Nora Aunor-Ishamel Bernal film na pinangunahan ni Ate Guy at ng iba pang personalidad na involved sa production ng “Himala” kabilang na sina Joel Lamangan at Charo Santos.

Isa na si Nadine sa naging kalahok, at talaga namang pinabilib ang mga beteranong aktor na kasabayan ng dalaga, gaya nina Ricky Davao, Jodi Sta. Maria, Piolo Pascual, Maja Salvador, Marian Rivera, Jericho Rosales, at Angelica Panganiban. Tila si Nadine nga ang pinakabata sa listahan ng mga artista.

Kung iisipin, hindi pa nga ipinapanganak si Nadine noong inilabas ang “Himala” the movie noong 1982. Hindi naman ito nagging hadlang sa magaling na aktingan ni Nadine, at napahanga nga ang mga manonood online.

Pinuri ng netizen na si @TheAsianInvader si Nadine bilang Elsa sa kanyang tweet na, “Nadine’s modern, millennial [for lack of better term] take on Elsa for the iconic movie “Himala” was on point. Suffice to say, she has perfected delivering monologues without hysterics. Clearly, Direk Petersen’s a visionary. NadineXPetersen #GabiNgHimala.”

Dagdag pa ni @bangsieMio on Twitter, “Di ako makaget-over haha. Nadz did exactly what her director wanted her to portray. Elsa and Nadz in one, confessing like how millennial would do it right now. #GabiNgHimala”

“Nadine Lustre – the epitome of millennial subtle acting” congratsss to my nadine !!! #GabiNgHimala,” aniya naman ni @rmdnlla on Twitter.

Proud na proud nga ang millennial generation kay President Nadz! Proven naman na kayang kaya ni Nadine, especially with her FAMAS and Urian Best Actress awards. Gabi-gabi rin trending si Nadine dahil sa OTWOL rerun on ABS-CBN. (Dondon Sermino)