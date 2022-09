Nadine, Christophe panalo landian sa Europe

Muli na namang iniyabang ni Nadine Lustre ang kanyang lovelife, ang kasintahang si Christophe Bariou. Aba, magkakasunod na pinoste ng sexy star ang larawan nila.

Ang photo posting ni Nadine ay nagpapakita ng kanilang bakasyon at happy moment sa Plage de Lespecier, isang beach resort sa France.

Sa isang posting masisilip ang paglalandian ng magkasintahan sa tubig.

Si Chris mimo ang nag-selfie sa kanila ni Nadine.

Ang ikalawa ay bahagi ng ilang larawan ni Nadine sa una niyang picture na naka-2-piece string bikini habang ang background ay ang beach.

Sa isa sa mga larawan may close up shot na nakatagilid ang dyowa niya.

Aprubado naman ang mga comment kay Nadine at sa dyowa niyang businessman, na may angkin din naman kakisigan, bagamat malayo sa itsura ni James Reid na baby face.

Kaya hindi na dapat pagtakhan ang mga pag liliwaliw ni Nadine sa ibang bansa lalo na sa Europe ay dahil sa kanyang mayamang dyowa.

Kung suwerte si Nadine sa kasintahan, sinasabi ng ilang netizen na masuwerte rin naman si Chris lalo’t ang ganda, seksi, at morena skin complexion ng aktres, na takaw-pansin, kinatatakaman ng mga puti.

Mariel reyna ng mga tindera sa FB

Sa halip na bumalik sa telebisyon para mag-host ng show o kaya ay mag-artista mas ginusto pang magbenta ni Mariel Rodriuez ng mga pre-loved item sa social media.

Malapit nang mabansagang “Celebrity Live Seller Queen” o makipag-agawan sa tronong “Mine Queen” ang misis na ito ni Senator Robin Padilla.

Nakakaloka nga, dahil habang abala si Sen. Robin sa pakikipag-usap sa mga political figure, government agency head, cabinet secretary, at iba pa, para sa mga batas na gagawin ng Senador, wala namang tigil si Mariel sa pagpu-promote ng kanyang gagawing live selling.

Ilang oras bago naganap ang live selling nito, ibinalandra ni Mariel sa Instagram ang mga damit, bag, sapatos, wallet, na ibebenta sa FB.

Kahit mga chocolate, snack, at kung anu-ano pa, pinakita rin ni Mariel para maka-engganyo ng mga mamimili.

Mula nga sa pagiging sosyalera, fashionista nagpalit ng imahe si Mariel bilang tindera ng mga kung anu-ano suot ang duster.

Napanood na namin si Mariel minsan sa live selling niya. At in fairness, ang husay-husay niyang magbenta. Walang preno ang bibig sa kakasalita, kakatawa.

Ritz Azul nagbebenta ng mga plato

Dapat gayahin ng mga netizen si Ritz Azul na nakahanap ng paraan para magkaroon ng peace of mind, at pagkakaabalahan, kahit nasa bahay lang ito, at walang acting project.

Nahilig si Ritz sa pottery o paggawa ng iba’t ibang design, size ng plato, pot, cup.

Sa latest instagram post, binalita niyang sinimulan na niyang ibenta ang sariling design at creation nang may magkainteres na mag-order sa kanya ng item.

Sa video na ibinahagi ni Ritz, ipinakita nito ang paggawa niya ng plate noong July 27.

“My very first order. Thanks so much @charliee16 and @ukallejey for the support. As promised, heto na po ‘yung result ng post ko last July 27. Hope you like it. Simple lang muna,” sabi niya.

Ayon naman sa isang netizen na si @mah_queen325, magaling din sa painting si Ritz kaya nya ito hinahangaan.

Sa mga nakaraang post ni Ritz na gumagawa ng pot, sinabi nito sa caption na nagbibigay ito ng peace of mind sa kanya.

Wala pang update si Ritz kung babalik pa ba siya sa paga-artista o mananatiling simple na lang ang kanyang buhay bilang may asawa.