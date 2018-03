Nadine ayaw nang humiwalay kay James

Super clingy sa isa’t isa ang magdyowang Nadine Lustre at James Reid ha! Sa latest Instagram story ni Nadine, kitang-kita kung paano sila maglambingan, to the point na kinarga na ni James si Nadine na parang baby.

Sa photo, nakakapit si Nadine sa katawan ni James, habang ang mga paa niya ay nakapalibot din sa bewang ni James. Para ngang bata si Nadine na takot mahulog mula sa pagkakakarga, kaya ganun na lang ang kapit niya.

Anyway, ginaya lang ng magdyowa ang naka-print sa t-shirt ni James. At ang cute ng dating nilang dalawa. Para ngang sinasabi na kahit anong isyu, intriga, pagsubok ang pagdaanan ng relasyon nila, hindi sila bibitaw at patuloy silang kakapit sa pagmamahalan nila.

Well, abangan sina James at Nadine sa latest movie nila, ang Never Not Love You under Viva Films.

***

Kris gaganap na Daragang Magayon

Dahil kina Metring, Dennis at Arlene, naikuwento ni Lola Goreng (Gloria Romero) ang pinagmulan umano ng Mt. Mayon.

Nagsimula ang kuwento kay Patugo (Benjamin Alves) na guwapo pero mayabang, at gusto niyang pakasalan ang pinakamagandang dilag sa kanilang lugar, si Daragang Magayon (Kris Bernal).

At dahil si Daragang Magayon ay maganda, mabait, marami ang nagkakagusto sa kanya, at ayaw na ayaw niya kay Patugo. Ang gusto niya ay isang lalake na matapat, at mahal siya.

Isang araw habang naliligo siya, nahuli niya na sinisilipan siya ni Ulap (Kiko Estrada). Nag-explain si Ulap pero ayaw siyang pa­kinggan ni Magayon. At sa kanyang paglayo kay Ulap ay nahulog siya sa malalim na bahagi ng river. At iniligtas siya ni Ulap.

Kinagabihan ay hindi makatulog si Magayon sa kakaisip kay Ulap. At ‘yun na nga, nanligaw sa kanya si Ulap. Nagustuhan naman ni Magayong si Ulap at nagbalak na siyang magpakasal.

Hindi ito matanggap ni Patugo at sa araw ng pamamanhikan ni Ulap kay Magayon, si Patugo ang dumating. Gamit ang dahas, pinilit ni Patugo si Magayon na pakasalan siya. At kapalit ang buhay ng kanyang ama, pinili ni Magayon na pakasalan si Patugo.

Pero hindi pumayag si Ulap at hinamon niya si Patugo ng laban.

Natalo ni Ulap si Patugo. Nagyakap sina Magayon at Ulap, pero biglang may pumana sa kanila at tumagos sa puso nina Ulap at Magayon at namatay sila. At dito nga raw umusbong ang Mt. Mayon. Ang leksiyon ng kuwento, hindi natatapos sa kamatayan ang pag-ibig. Abangan ang kuwentong yan sa Daig Kayo ng Lola ko bukas (Sunday) sa GMA 7.

***

Ayra sa I-Bilib!

Meanwhile sa I-Bilib bukas ng umaga, dadalaw na naman sa kanila si Ayra Mariano para tulungan sina Chris Tiu, James and Roadfill na bumuo ng magic money machine at lapis that can engrave metal!

At tungkol naman sa softdrinks ang masasaksihan sa Bilibabols, kung saan sina James & Roadfill ay gagawa ng rocket from a softdrink bottle plus art using soda.

Sa Curious naman ay ikukuwento ang tungkol sa emoticons, emojis at piercings.

At sa Huling Hirit, susubukan ni Chris ang husay ng mga kasama niya sa 1-2-3 slide pu­zzle. Tutukan ‘yan ngayong Sunday morning on GMA!