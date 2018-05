Gordon umeskapo sa huling araw ng sesyon

NABIGO si Senador Ri­chard Gordon na makapag-interpellate sa resolution na nilagdaan ng 14 miyembro ng Senado na kumukontra sa desisyon ng Supreme Court hinggil sa quo warranto case laban kay da­ting Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

“My problem, Mr. President, there is one more member who wants to interpellate. Kaya lang sumama ata ang tyan, umuwi na. Si Senator (Richard) Gordon,” saad ni Zubiri.

Ito ay makaraang suspendihin ni Senador Panfilo “Ping” Lacson ang kanyang interpelasyon sa resolusyon.

Dahil dito, humingi muna ng isang minutong suspensyon si Zubiri upang hanapin at tawagan si Gordon subalit pagbalik ng sesyon ay nagpasya na silang i-adjourn ang hu­ling araw ng sesyon.

Samantala sa interpelasyon ni Lacson, kinuwes­tyon nito ang intensyon ng resolusyon na inakda ng mga minority senator.

Sa gitna ito ng paha­yag ni Senador Kiko Pa­ngilinan na dahil diringgin pa ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ni Sereno sa kaso, umaasa silang ikokonsidera rin ng mga mahistrado ang kanilang resolusyon.

Iginiit ni Lacson na para sa kanya ang re­solusyon ay panghihimasok sa trabaho ng Korte Suprema na hindi anya alinsunod sa Konstitusyon.

Binigyan-diin naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa kanyang argumento na ang resolusyon ay simpleng paghahayag lamang ng paninindigan ng Senado na sila ang may kapangyarihan sa impeachment.

Dinebate rin ni Lacson ang minorya hinggil sa ilang probisyon ng Konstitusyon na kumikilala sa kapangyarihan ng Korte Suprema para magdesisyon sa isang quo warranto case gayundin ang pag-intepret sa bawat probisyon ng Saligang Batas at ang pagbaligtad sa anumang desisyon ng ibang co-equal branch.