NAASCU: Mohamed, Saint Clare malinis

Mga laro sa Martes:

(Marikina Sports Center)

8:00am — AMA vs. OLFU

9:30am — DLSAU vs. HAU

11:00am — CUP vs. MLQU

1:00pm — Saint Clare vs. Saint Francis

WALA pa ring mantsa ang defending champion Saint Clare College of Caloocan, Enderun Colleges and Philippine Merchant Marine School sa pagpapatuloy ng 19th National Athletic Association of Schools, Colleges and Universities (NAASCU) sa RISE Tower ng Our Lady of Fatima University sa Valenzuela City nitong Biyernes nang durugin ang AMA University, 126-88.

Humarabas si Mohamed Pare ng 31 puntos at 28 rebounds at namuno siya sa pagbuhos ng 14 sunod-sunod na puntos papasok sa huling dalawang minuto upang marating ang kanilang pinakamalaking kalamangan, 126-86.

Sinundan siya ni John Edcel Rojas na may 20 puntos sa kanyang unang laro bilang isang Saint.

Nakalusot naman ang PMMS sa New Era University, 84-79, kung saan pinasok ni Bryan Hilario ang tres na nagpalamang sa Mariners, 81-78, na may 42 segundo sa orasan at sinundan ito ng mga free throw upang masigurado ang panalo.

Sa tampok na laro, tinalo ng Our Lady of Fatima University ang kanilang mga bisita mula Manuel L. Quezon University, 100-69.

Namuno sa panalo si Nikko Panganiban na may 19 puntos at 10 rebounds at sinundan siya nina Christophe Essomba na may 15 puntos at walong rebounds at Rommel Diosa na may 12 puntos.