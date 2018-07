Naantalang tulay sa Nueva Ecija, napabayaan na

NANANAWAGAN si San Jose City Nueva Ecija Mayor Mario ‘Cocoy’ ­Salvador kay Department­ of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar na kalampagin ang kontratista ng mahigit P100 milyong Sibut Palestina bridge na may tatlong taon ng nakatiwangwang at nagkaroon ng matinding pinsala sa mga nakaraang mga pag-ulan.

Tuluyan nang ipinagbawal ni City Mayor Salvador na paraanin ang anumang klase ng sasakyan sa tulay dahil peligroso ito sa ngayon.

Pinayagang makatawid­ sa tulay ang mga single na motorsiklo subalit kaila­ngan umano ng ibayong pag-iingat sa kanilang pagtawid.

Sabi pa ni Mayor Salvador, mga tatlong taon ng sinimulan ng Tokwing Construction ang ginagawang tulay upang mapalitan na ang may dalawang dekadang edad na dating Overflow bridge.

“Kaso nadalas gagawa lang sila ng bahagya tapos matagal na panahon na nakatengga,” ayon sa alkalde.

Noong nakaraang taon pa aniya ay ipinatawag na ang project engineer at nangakong bibilisan ang gawain at idinahilang hirap sila umanong makakolekta.

“Luray luray na yung tarpaulin, inulan inaraw na at hindi na makita ang nasa program of work at target date ng completion. Kaya mapag-iisip tayo kung ang mga kina­lawang ng bakal na inilagay sa tulay ay sigurado pa bang matibay,” daing pa ni Salvador.