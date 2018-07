Na-regular na 300K endo, madadagdagan – Digong

NASA kamay ng mga mambabatas ang kalutasan ng “endo” o end of contract ng mga ­arawang manggagawa.

Ito ang inihayag ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa kanyang mensahe sa ikatlong State of the Nation Address (SONA) sa Batasan Pambansa kung saan wala aniya sa kanyang kapangyarihan ang katapusan ng endo.

Dahil dito, hiniling ni Pangulong Duterte sa mga kongresista at senador na magpasa ng panukalang batas na tutuldok sa kontraktuwali­sasyon ng lahat ng mga manggagawa sa bansa.

“Read my lips, I understand that this does not satisfy all sectors. I share their sentiment; I truly do. Much as I would like to do the impossible, that power is not vested upon me by the Constitution. And neither will I make both ends meet even if I violate the laws to achieve that purpose. Simply, it is not part of my territory. That is why I add mine to their voices in asking Congress to pass legislation ending the practice of contractualization once and for all,” anang Pangulo.

Batay sa record ng ­Department of Labor and Employment (DOLE), nasa 300,000 libong manggagawa pa lamang ang nare-regular kaya’t kaila­ngan ang mas mahigpit na batas para matapos na ang kalbaryo ng mga manggagawa sa sistema ng endo. ­