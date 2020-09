Myx tuloy ang operasyon

Magpapatuloy pa rin ang operasyon no.1 music channel sa bansa na MYX ayon sa statement na binasa ni Robi Domingo sa #MYXItUp podcast ng channel nitong Sabado (Agosto 29).

“Despite letting go of some staff, MYX will continue operating on cable, online and social media,” saad ni Robi.

Ngunit sa kabila ng pagpapatuloy ng operasyon nito, nagpaalam naman si Robi sa mga nakikinig ng istasyon na aalis na siya bilang MYX VJ.

Sa kanyang Instagram account, binalikan ng Kapamilya host ang pagsisimula niya sa MYX. Dagdag pa niya na dahil sa channel ay nabigyan siya ng space para ipahayag ang kanyang mga saloobin para sa mga Kapamilya at makapagbigay na rin ng aral sa kanila.

“I get to speak my mind. I get to speak to talented artists. I get to speak about music videos and more. I get to speak with the best of the best personalities. I get to speak about what’s right,” pagbabahagi niya.

Sa huli, hinihikayat niya ang kanyang mga tagapakinig na huwag magsawang suportahan ang MYX at kanyang kapwa VJs na mananatili. (Dondon Sermino)