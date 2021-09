Myrtle naiyak, napaluhod sa Jen, Xian serye

Kahit na ilang araw na naka-hotel quarantine para sa protocol for their lock in taping ng bagong GMA-7 serye na “Love.Die.Repeat” tila hindi pa rin makapaniwala si Myrtle Sarrosa na meron na siya agad bagong serye na mapapanood sa primetime.

Kasama nga niya rito sina Jennylyn Mercado at Xian Lim.

Hindi naman maililihim ang kuwento na originally, ang role ni Myrtle ay kay Kim Domingo. Pero in time for the quarantine, nalaman na nag-positibo ito sa COVID-19 kaya walang choice ang production kung hindi kumuha na ng kapalit niya.

At si Myrtle nga ang pinalad na maging second choice at tinawag pa niyang “dream project” ang bagong serye.

Sey niya sa kanyang Instagram account, “Sorry Guys if I haven’t posted nitong mga nakaraan na araw. Sobrang surreal kasi ng mga nangyayari sa akin na hanggang ngayon… hindi pa nagsi-sink-in.

“A few days ago, I got a call… Sobrang unexpected. Honestly, hindi ko na maalala mga exact na sinabi sa akin during the call. Basta tumawag na lang si Kuya @darylzamora and @diannebernardo and sinabihan ako “Myrts… eto na yun. Your dream role!” And all of a sudden, napaluhod na lang ako and umiyak because after 9 years as an actress, finally… finally yung feeling na nagkakatotoo na mga pangarap mo na akala mo hindi na mangyayari. And now it’s all happening right in front of me.

“Sorry Guys if I cannot get into details. Medyo confidential pa itong project na ito. Pero sobrang saya ko lang. Gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat for always being a part of my journey in life and in everything. Sa dami ng pinagdaanan ko kayo yung nandiyan for me when I was at my lowest and ngayon kung saan man ako makakarating kasama ko kayo. Love you all. Senti post muna.”

KathNiel may bonggang pasabog sa Setyembre

Ika-10th anniversary ng loveteam nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ngayon. At masasabi nga na sa generation ngayon, after DongYan nina Dingdong Dantes at Marian Rivera, ang KathNiel ang maituturing namin na isa sa pinaka-successful loveteam.

Though of course, halos lahat ay naghihintay kung mauuwi talaga sa kasalan ang dalawa. Pero kung pagbabasehan naman ang naging interview ni Boy Abunda kay Daniel, sinabi na nitong nasa stage na sila ni Kathryn na ang future na nila together ang iniisip nila.

Sabi nina Kathryn at Daniel sa naging Instagram Live nila, may inihahanda raw silang surpresa para sa mga KathNiel fans ngayong buwan na ito ng September.

“Konting hintay lang may inihahanda kaming surprise para sa inyo. Ipo-post namin siya ng September, hindi lang namin siya ma-post dahil pagagandahin namin siya para sa inyo,” sey ni Kathryn.

Sabi naman ni Daniel, “Salamat, this is our 10 years na magkakasama. So kung iisipin natin, magaling, napakagaling at sobrang nakakatuwa dahil kung babalikan natin kung saan at pano tayo nagsimula, so itutuloy natin ang kuwento.”

Kilig na kilig naman ang mga fans sa ginawang IG Live ng dalawa na kasama rin ang mommy ni Kathryn.