Myrtle handa, palaban sa mga indecent proposal

Aminado si Myrtle Sarrosa na marami siyang natatanggap na mga bastos na komento sa kanyang social media account mula nang mag-pose siya sa men’s magazine noon at nagbago ng kanyang image bilang isang sexy young star.

Dedma lang daw siya sa mga nabasa niya dahil hindi naman daw niya kilala kung sino ang mga ito.

Pero, nang uriratin siya kung may natatanggap siyang indecent proposals mula sa mga lalaking may kakaibang takbo ang utak, natawa siya nang sabihin niyang nawi-weirduhan nga raw siya dahil walang nagdi-dare.

Ikinagugulat niya ito, pero mas okey naman daw na wala kaysa meron dahil pagtatawanan lang naman niya ito. Isusumbong din daw niya sa kanyang parents kung sakaling may mag-offer sa kanya nang ganun.

Pero right now, balik sa pagiging sweet image ang dating PBB housemate dahil nagri-reach out siya sa mga estudyante at teachers upang iparating ang kanyang advocacy on good grooming, education and proper hygiene lalo na sa mga babaeng nagkaroon ng kanilang monthly period.

Bilang ambassadress ng ILoveMy Sisters Sanitary Napkins & Pantyliners, umiikot si Myrtle sa iba’t ibang high school & colleges upang i-share sa kanya ang advocacy niyang ito na very positive ang response at marami pang nagri-request na schools na dalawin din siya ni Mrtyle at ng Megasoft staff.

Ayon naman kay Megasoft VP fo Sales & Marketing na si Aileen Choi-Go, hindi naman daw nakaapekto sa kanila ang sexy image ni Mrtyle dahil very open naman sila sa thought na role lang yun para sa kanilang modelo, at mas tinitingnan nila ang pagi­ging good influence nito sa youth dahil sa outstanding student ito and in truth, mabuting tao. (Glenn Regondola)