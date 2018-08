Myrtle, Cacai naghiraman ng bra

Naunahan na nga ng pelikula ng Blue Rocks Entertainment na ‘Wander Bra’ ang pelikulang Darna. Pero dahil ang huli ang pinakakilalang babaeng superhero sa bansa, hindi maiwasang maikumpara ang Wander Bra na pinagbibidahan nina Cacai Bautista at Myrtle Sarrosa sa Darna.

Sabi naman ni Cacai na kapag nag-transform ay nagiging si Myrtle once na sinuot na ang wander bra, “Itong si Wander Bra, kasi mostly ‘yung mga Darna na sequel, same person. Pareho silang may power, pero mas luka-luka power ‘yung Wander Bra. Hahaha!”

Kagagaling lang ni Cacai sa isang pelikula na siya ang bida. Itinanggi nito ang lumabas na balitang kesyo nag-first day last day lang ang movie nila ni Ahron Villena, hindi raw totoo ‘yun dahil halos araw-araw, nakatatanggap sila ng mga comment ng mga nanood at gusto pang manood. Nagkataon, hindi lang ganun karaming sinehan ang nakuha nila.

Pero, happy raw siya at fulfilled lalo na sa mga magagandang review na natanggap nila.

So, ang tanong nga kay Cacai ngayon, paano niya makukumbinse ang manonood na panoorin ang Wander Bra?

“Aabangan ko sila sa labas! Charing! Hahaha!”

“I think, kapag nakita na nila, like si Myrtle na very nice, very cute, very lady like. Tapos si Cacai ‘yung opposite, magiging interested na silang makita ‘yung buong movie.

“At saka for me, this movie is well-casted ha. Lahat may part na maayos and everybody delivered. And of course, tayong Filipino, sawang-sawa na tayo sa malulungkot, sa mabibigat.

“I think, this would be a good chance for everybody to laugh. Wala na kasi ‘yung mga tema na makulit lang. Pero kasi, merong aral siya at kuwento. Marami kayong mage-get na masayang aral about life and about love. So, I think ‘yung mga Filipino na gustong monood ng sine at gusto nilang ma-entertain, they deserve to watch Wander Bra.”

In a way, agree kami kay Cacai na well casted nga ang movie nila na na dinirek ni Joven Tan dahil bukod sa kanila ni Myrtle, kasama rin sina Wacky Kiray, Gardo Versoza, Zeus Collins, Brian Gazmen, Lassi at Gina Pareño. Showing na ito sa September 12.