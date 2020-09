Mabuhay!

Isang 40 taong gulang na ginang na may tatlong anak ang ikinukonsulta ang kaniyang malaking tiyan at pagdurugo kahit hindi niya regla. Sa ultrasound ay nakitang mayroon siyang tatlong myoma at pinayuhang magpa-opera. Baka naman daw mayroong gamot na pwedeng inumin para mawala ang mga bukol.

Ang myoma ay bukol na tumubo sa uterus, matres o bahay bata. Ang matres ay kalamnan sa loob ng puson ng isang babae, nasa pagitan ng pantog sa harapan at ng tumbong sa likuran. Kaya nga kapag nakabukaka ang babae ay tatlo ang butas: urethra na daanan ng ihi, vagina para sa regla, pakikipagtalik, at panganganak, at anus o labasan ng tae. Ang matres ay hugis maliit na papaya: kapag biniyak ay mayroong uka sa loob; nasasapinan ito ng endometrium na maihahambing naman sa tabi-tabing mga buto ng papaya. Ang endometrium ay nalalagas at natutunaw bilang dugo ng regla, makalipas ang 28 araw mula sa sinundang regla. Posible ito dahil sa hormones na Estrogen at Progesterone mula sa magkabilang obaryo ng matres. Kung mataas and lebel ng Estrogen maaaring magka-myoma. Pagkain ng myoma ang Estrogen. May tatlong uri ng myoma: Subserous na tumubo sa ibabaw ng matres, Intramural sa mismong kalamnan, at Submucous sa may endometrium. Ang Submucous ang sanhi ng pagdurugo kahit hindi panahon ng regla. Tanging menopos o pagtigil ng regla ang natural na pipigil sa paglaki ng myoma sapagkat mawawalan nang Estrogen na pagkain nito. Hindi naman ito kanser ngunit kung patuloy na lumalaki o nagdurugo ay mainam na alisin na ang matres sa operasyong hysterectomy, kesa sa gamot na pansamantala lamang ang bisa. Kung patuloy ang pagdurugo at paglaki ng myoma ay magiging anemic at madadaganan ang ibang parte sa loob gaya ng bituka. Kaya’t kung malaki na ang tiyan at nagdurugo, operasyon ang payo ko.