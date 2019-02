Mylene Kapuso na rin

Walang masyadong paandar sa pagbabalik ni Mylene Dizon sa Kapuso network. Kasama siya ngayon sa cast ng “Sahaya” bilang ina ni Bianca Umali.

Ang lalabas naman bilang younger version ni Mylene ay si Jamine Curtis-Smith. Bago sumabak sa series, sumailalim siya sa acting workshops pati workshop sa pagsasa­yaw.

“Hindi ito madali. It’s a tradition that needs to be learned and passed on because it is dying, which is is a sad thing. Culture should play a big part in the development of any nation. It represents who we are as a people and it will unify us if we only look into our culture and nurture our culture,” pahayag ni Mylene sa interview sa kanya.

Sa pag-aaral ng aktres sa kultura, nalaman niyang derogatory ang spelling ng Badjao kaya letrang O ang gamit. Kaya naman sa publicity materials, ang tamang spelling ay Badjaw.

“I didn’t know that Badjaw spelled with an O is considered derogatory. There are certain rules that we do not know because nandito tayo sa Maynila in the comfort of our own concrete jungle.

“The culture they have is very rich and I would like to explore it further as I go along in taping this show,” saad pa ng aktres.

Naku, kung kami ang makakaharap ni Mylene, tatanu­ngin namin siya kung handa ba siyang makasama sa isang series si John Estrada na nasa GMA rin, huh!

Boobay, Tekla mapapatiran ng litid sa ‘Buwan’ ni JK

Babanatan nina Boobay at Tekla ang millennial favorite na “Buwan” sa episode ng “The Boobay and Tekla Show” ngayong Sunday, February 24.

Siyempre, kaabang-abang kung mapapatiran ng litid ang dalawang komedyante pagdating sa mataas na bahagi ng original song ni JK Labajo, huh! Kumakanta rin silang da­lawa pero iilan lang ang kinakaya ang super taas na melodiya ng kanta, huh!

Eh kung ‘yung magagaling nating singers, hirap din sa pag-abot ng bahagi ng “Buwan,” sina Boobay at Tekla pa ba ang hindi nahirapan?