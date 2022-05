Myk nagdiwang, Charles windang

PIYESTA ang pakiramdam sa Las Pinas-based University of Perpetual Help Altas partikular si rookie head coach Myk Saguiguit sa nalasap na tagumpay kontra College of St. Benilde Blazers para sa huling silya sa Final Four ng 97th National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Sapol nang palitan niya sa posisyon si Frankie Lim noong 2020, ang dating junior’s chief tactician ay sobrang hindi mapagsidlan ng kaligayahan dahil pangarap nitong makapagdala ng panalo sa kanyang koponan.

“Gusto ko makilala yung alma mater ko, kahit in a small way. Masaya manalo sa Perpetual, every time na umuuwi kami [parang] laging fiesta. Masaya ang mga tao du’n kapag nanalo,” pahayag ni Saguiguit sa nakuhang 76-64 panalo nitong Miyerkoles.

Iba naman ang nararamdaman ng isa pang first time head coach na si Charles Tiu ng CSB Blazers sa masaklap na pagkatalo ng koponan dahil hindi nila naputol ang 20-year drought ng koponan sa Final Four bunsod ng bagong tournament format.

“Nung start ng season tinatanong ako kung gusto ko ‘tong play-in, sabi ko ‘Let’s see’. Ngayon, ayoko na ng play-in.” wika ni Tiu na dalawang sunod na yumuko sa four-time NCAA champion San Beda Red Lions sa huling laro sa elimination at sa play-in stage na nagdulot sa pagkawala ng mahalaga nilang player na si AJ Benson mula sa suspensyon. (Gerard Arce)