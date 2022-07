Mycah MVP: St. Benilde kampeon!

KINUMPLETO ng De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers ang pambihirang ‘season sweep’ kasunod ng patuloy na mainit na laro ng tinanghal na Finals MVP Jhasmin Gayle Pascual upang makuha ang ikalawang titulo sa pamamagitan ng pangwalis at pagpapatalsik sa trono sa Arellano University Lady Chiefs sa 97th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City Biyernes ng hapon.

Hindi matatawaran ang malupit at impresibong laro ng Taft-Based lady spikers nang ibaon nila ang mas matinding atake sa second at third set matapos ang dikdikang simula ng laro na nagtapos sa 26-24, 25-12, 25-9 panalo mula sa inirehistrong puntos ng sophomore hitter mula Bulacan na si Pascual sa 14 points.

Nag-ambag rin ang season MVP na si Francis Mycah Go ng 8 puntos , 15 excellent digs at 4 excellent receptions at si middle blocker Michelle Gamit na may 7 marka.

“Finally, masasabi na naming nanalo na kami since natapos na namin yung season, so isa pa lang ito, there’s more pa,” madiing pahayag ni Pascual patungkol sa mabigat na pagbabanta sa susunod na 98th season na nakatakdang simulan sa Setyembre ng bagong host na Emilio Aguinaldo College Generals.

“Hanggang nandito kami ipaglalaban namin ‘yung crown na ‘yun, popotrektahan namin,” dagdag ni Pascual.

Matatandaang tinapos noong Season 91 ng CSB ang pagtatangkang back-to-back title ng Arellano nang talunin nito ito sa semifinals, habang inulit nila ito sa Season 92 sa muling paghaharap sa semis sa 3-2 iskor.

Dalawang magkasunod na season namang muling nabigong makabalik sa Finals ang CSB nang pumalya itong makapasok sa Final Four sa Season 93, habang nalaglag sa semis sa Season 94 kontra Perpetual Help Lady Altas.

Ito naman ang kauna-unahang titulo sa CSB Lady Blazers ni head coach Jerry Yee nang maupo noong Season 95 matapos palitan si dating 2016 champion coach Macky Carino.

“They are special batch of players and hopefully they stay motivated, they stay with Benilde and let’s try to win more games,” wika ni Yee na susubukang masundan ang matagumpay na kampanya sa susunod na taon. “Kami same routine lang, sipag at tiyaga, hopefully successful pa rin ang program.”

Nagtapos naman ang hawak na three-peat title ng Arellano Lady Chiefs na sinubukang buhatin ni Pauline De Guzman na tumapos ng 10 marka. (Gerard Arce)