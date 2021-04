‘My ride or die’ Julia gagawin ang lahat para kay Anderson

Humamig nang mahigit limang libong reaksiyon ang Instagram post ni Julia Barretto na magkahawak sila ng kamay ng boyfriend niyang si Gerald Anderson, na may caption na, ‘My ride or die.’

Marami ang napaisip sa caption na, ‘My ride or die.’ Ano raw ba ang ibig sabihin ni Julia roon?

May iba na naglagay ng malisya, na kesyo bagay kay Gerald ang caption, dahil mahilig daw talaga itong mag-ride.

Pero, kung hahanapin mo ang kahulugan ng ‘my ride or die’, lumalabas na ginagamit ito para i-describe ang isang tao (kadalasan ay sa babae) na willing gawin ang lahat para sa kanilang partner, pamilya, even in the face of danger.

Pero, applicable rin daw ang ‘my ride or die’ sa mga taong loyal na hindi ka iiwan ano pa man ang mangyari. Ang mga nasa hip hop community raw ang madalas na gumagamit ng linyang ito.

Pero, ang paniniwala ng iba, hindi maganda ang linyang ito dahil para raw ito sa mga nasa isang ‘unhealthy relationship.’

Anyway, sa post na `yon ni Julia, isang red na puso ang komento ni Gerald, na sinagot din ni Julia ng puti at itim na puso.

Well, marami ang kinilig sa post na ‘yon ni Julia, at sa replay ni Gerald, pero kung ako sa kanila, huwag na silang mabasa ng mga komento, dahil mas lamang ang masasakit na mensahe, insulto sa kanila.

Tom paglalaruan ng mga taga-Cavite, Bulacan

Patindi nang patindi ang mga bonggang eksena sa ‘Catch Me Out Philippines’, ha!

Katunayan, ngayong gabi (Sabado, April 10), dalawang amateur na naman ang sasabak mag-perform para linlangin ang 10 celebrity catcher at palabasin na sila ay mga propesyunal na entertainer.

Sasabak nga ang music-loving, t-shirt printing business operator mula Cavite sa isang intense training under the supervision of UPeepz, the two-time World Hiphop Champions for an isolation number.

Tatapatan naman siya ng freelance videographer from Bulacan who mastered an entirely new skill: performing diabolo tricks.

Kaninong performance kaya ang more convincing para sa mga catcher?

Who will take home P100,000?

Anyway, si Tom Rodriguez nga ang kasama ng mga resident spotter n a sina Kakai Bautista, Derrick Monasterio. Babalik din bilang mga ‘Catcher’ sina Andre Paras, Sef Cadayona, Khalil Ramos, Analyn Barro, Migo Adecer, Joyce Ching, DJ Loonyo, Mariko Ledesma, Crissy Rendon, Mariel Santos.

Siyempre, mas lalong sasaya ang Saturday (7:15pm) evening dahil sa host nito na si Jose Manalo. So, tutok na!