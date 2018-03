MVP tutuliin,tinawag pang buang ni Digong

Inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga sentimi­yento sa ilang isyu na nagiging balakid sa kanyang gustong gawin para sa pagsulong ng bansa at kabilang sa kinastigo nito ang 71-anyos na binatang negosyante na si Manny V. Pangilinan.

Sa talumpati ng Pa­ngulo sa mga local exe­cutive sa Central Luzon na ginanap sa Clark, Pampanga noong Miyerkoles, sinabi nitong marami siyang plano para umunlad at gumanda ang buhay ng mga Filipino pero hindi agad magawa dahil sa ilang mga nagiging hadlang sa kanyang plano.

“Gusto ko lang marinig niyo ‘yung sentimiyento ko na hindi ko mailabas-labas kaya inireserba ko talaga ‘yan para sa inyo,” anang Pangulo.

Isa rito ayon sa Presidente ang problema sa telecommunications companies na hindi naman maganda ang serbisyo sa mga tao kaya magpapasok ito ng third telecom player.

Uminit aniya ang ulo nito dahil gustong pabayaran sa gobyerno ang frequency na lib­reng ibinigay noon sa pribadong sektor.

“Isauli ninyo sa gobyerno ‘yung frequency. Pero pabayarin pa. It was given to them for free. Tapos pagsauli, ayaw isauli kung — they acquired it with costs,” ayon sa Pangulo.

“Binibigay ng gobyerno… Ah p***** i**. Sabi ko talaga sa Cabinet member ‘yun. Sabi ko talaga kay, ‘p***** i** sabihin mo ‘yan si… Tuliin ko siya uli. Sauli niya ‘yan two days.’ ‘Yung isa, tawag, day after, sauli nila, ‘yung frequency sa telco. Magbayad? Libre tapos ngayon ibi­nigay, magbayad ako? Nabuang ka?” kuwento ng Pangulo

Hindi na rin pinapansin ng Punong Ehekutibo ang puna at batikos ng kanyang mga kritiko sa kanyang pagmumura dahil nakasanayan na aniya ito, basta ang mahalaga ay sumunod lang nang maayos sa gobyerno.

“Tapos na-interpret ng elite ng Maynila na, ‘bastos ito, ganitong salita, na rude ang ano.’ okay lang, basta sumunod lang kayo,” dagdag pa ng Presidente.

Matatandaang kasunod ng pasaring ni Pangulong Duterte sa telcos partikular sa PLDT-SMART na pag-aari ni Pangilinan ay bumawi ang huli at nagpahayag na handa na nitong isauli sa gobyerno ang frequency nang lib­re.