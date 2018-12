MVP si Akhuetie

MALAKING tulong si Nigerian center Bright Akhuetie sa pagpasok sa Finals ng University of the Philippines.

Nagtala si Akhuetie ng 82.5 statistical points kaya naman nahirang siyang Most Valuable Player sa 81st UAAP basketball tournament.

Pormal niyang tinanggap ang tropeo kahapon sa Araneta Coliseum bago nagsimula ang Game 2.

Inungusan ni Akhuetie si Ateneo big man Angelo Kouame na nagwagi naman ng Rookie of the Year, nakalikom siya ng 76.2143 SPs.

May 74.5714 SPs si University of the East star Alvin Pasaol habang kumulekta ng 61.2857 SPs si Justine Baltazar ng De La Salle, sapat upang umentra sa Mythical Team frontcourt.

Swak sa backcourt sina Adamson University guard Jerrick Ahanmisi na may 58.3846 SPs at Juan Gomez De Liaño (63.8571 SPs) ng UP.