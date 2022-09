MVP natakot resbakan, nilaglag ABS-CBN

Umatras ang bilyonaryong si Manny V. Pangilinan sa sanib-puwersa ng kanyang TV5 sa ABS-CBN ng mga Lopez kaysa pag-initan pa umano ng mga mambabatas ang prangkisa ng PLDT at Meralco.

Ayon sa online news site na bilyonaryo.com, binalaan si Pangilinan na bitawan na ang joint undertaking ng TV5 at ABS-CBN kung ayaw niyang mahirapang mag-renew ng prangkisa ang PLDT at Meralco.

Ang Metro Pacific Investments Inc. ni Pangilinan ang may-ari ng PLDT at Meralco at ito rin ang may-ari ng TV5 at Cignal sa ilalim ng Mediaquest Holdings.

Nabatid na pinag-isipan umano ni Pangilinan na upuan muna ang kasunduan sa ABS-CBN habang nakikipag-usap pa ang anyang mga tauhan sa Kongreso para malaman at maayos ang kanilang mga inaalala.

Subalit agad niyang dinesisyonan na biwatan na lang ang kasunduan sa ABS-CBN nang naging malinaw na ipinarating umano sa kanya ang banta mula sa ilang makapangyarihang miyembro ng Kongreso.

May anim na taon pa ang prangkisa ng PLDT at Meralco bago ito mapaso at kailanganin nitong humingi ng extension ng 25 taon.

Masyadong malaki ang mawawala kay Pangilinan kaya hindi na umano nito maisip pang isugal kung tototohanin ng ilang mambabatas ang banta dahil batid naman ng marami kung ano ang sinapit ng ABS-CBN.

“Pangilinan realized the risks were too high to call Congress’ bluff as seen from the sad fate of ABS-CBN. The owners could have pushed harder for a renewal during the more hospitable Aquino administration, but they thought they could get their way even under any administration. They misjudged (former President Rodrigo) Duterte and how far he would go to give payback to those who slighted him,” sabi ng source ng bilyonaryo.com. (Eileen Mencias)