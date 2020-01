MVP nag-flex, gibubuan ug mga reklamo

Grabe ang pagpanghambog ni Manny V. Pangilinan sa iyang telecommunications company nga PLDT tungod sa ilang kadaugan sa Pacific Telecommunications Council (PTC) Awards 2020.

Kini human mudaug kini sa Outstanding Applications Company alang sa PLDT Global, samtang midaug usab ang ilang flagship app nga Free Bee sa Outstanding Customer-Facing Innovation.

Apan wala kini tagda sa mga netizen, alang kanila, ang mahinungdanon matarung ang linya sa ilang telepono o internet.

Daghang reklamo sa mismong Twitter account ni Pangilinan, miingon nga tarungon niini ang serbisyo kay sa ipanghambong ang ilang mga award.

“Hayop! ginagawa nyong tanga mga customer nyo. Tangina @PLDT_Cares kakarestore lang ng service after 3 weeks nawalan wala pang isang buwan wala nanaman. Sampal sa mukha ng mga customer nyo yang award na yan,” matud ni @AldinThrice.

“Still your customer service sucks. my 3 weeks inquiry wala paring sagot and facilities namin di upgraded,” matud usab ni @BaddictsPH.

“My FIBR has been screwed up for over a month. “Network problem” Nobody can or will get the problem taken care of. No award from your FIBR customers in Cagayan de Oro,” birada usab ni @titojohnq.