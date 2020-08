MVP huhugutin kina LeBron, Giannis, James

INANUNSYO na ng National Basketball Association (NBA) ang finalists para sa 2019-20 awards, patok sa mananalong Most Valuable Player (MVP) sina basketball superstars LeBron James ng Los Angeles Lakers, Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks at pambato ng Houston Rockets na si James Harden.

Ang tatlo ang karamihan sa mga prediksyon ng CBS Sports at NBA experts na kokopo ng highest individual award sa 74th season.

Pinili ang mga finalist sa botohan kasama ang media, napagkasunduan na hindi ibibilang ang mga performance sa NBA restart, mula umpisa ng season hanggang March 11 kung saan itinigil ang lahat ng laban dahil sa COVID-19.

Nangunguna naman para sa Rookie of the Year sina Ja Morant ng Memphis Grizzlies, Kendrick Nunn ng Miami Heat at Zion Williamson ng New Orleans Pelicans.

Sa Most Improved Player sina Bam Adebayo, (Heat), Luka Doncic, (Dallas Mavericks) at Brandon Ingram, (New Orleans), habang mga kandidato sa Defensive Player of the Year sina Antetokounmpo, Anthony Davis, (Lakers) at Rudy Gobert ng Utah Jazz. (Elech Dawa)