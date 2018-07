MVP, Chot Reyes diniin sa BasketBrawl

TULAD ng inaasahan, bumaha ng suspension at multa sa players, da­may pati coaches, ng Gilas Pilipinas at Australia na nagrambulan noong Hulyo 2 sa Philippine Arena.

Kahapon ay ibinaba na ng FIBA, base sa findings ng Disciplinary Pa­nel, ang desisyon matapos ang halos tatlong linggo ring imbestigasyon.

May mga fine at sanction din ang Samahang Basketbol ng Pilipinas at Basketball Australia, at suspendido ang officials na nagmando sa laro.

Third quarter ng window 3 sa 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers nang magkagulo sa court.

Umabot sa 13 pla­yers ang na-disqualify, tinuloy ang laro pero tinigil nang si Baser Amer na lang ang naiwan sa Gilas. Binigay sa Boomers ang panalo by default.

Dahil sa unsportsmanlike behavior ay suspendido si Roger Pogoy (inciting unsportsmanlike behavior).

Suspendido sa mga laro ng 2019 FIBA World Cup Qualifiers sina Japeth Aguilar at Matthew Wright (1 game each);

Terrence Romeo, Jayson Castro, Andray Blatche at Troy Rosario (3 games each); Pogoy, Carl Bryan Cruz at Jio Jalalon (5 games each); Calvin Abueva (6 games, dahil may una nang unsportsmanlike behavior sa FIBA competition). Walang sanction kay Gabe Norwood na naiwan sa court kasama nina June Mar Fajardo at Amer.

Si assistant coach Jong Uichico ay suspendido ng 3 games (unsportsmanlike behavior).

Si coach Chot Reyes ay suspendido ng 1 game (inciting unsportsmanlike behavior) at may multang CHF 10,000 (CHF, Swiss franc, monetary unit ng Switzerland na kinaroroonan ng headquarters ng FIBA) o P534,834.

Kinastigo rin ang SBP “for the unsportsmanlike behavior of its delegation members and of its public, as well as insufficient organization of the game.”

Ang susunod na home game ng Pilipinas ay ilalaro na ‘behind closed doors’ at ang ban para sa dalawa pang home games ay nasa ilalim ng probationary period na 3 years. Pinagmulta ang SBP ng CHF 250,000 (P13,373,002).

Sa Boomers, suspendido (unsportsmanlike behavior) sina Chris Goulding, Daniel Kickert at Thon Maker (3 games).

Dagdag pang kaso ng inciting unsportsmanlike beha­vior kina Goulding (1 game) at Kickert (5 games). Ligtas sa sanction sina Nathan Sobey at Jason Cadee.

Pinagmulta rin ang Basketball Australia ng CHF 100,000 (P5,349,200) dahil sa unsportsmanlike beha­vior ng players at tampering of equipment matapos baklasin ang floor stickers ng PLDT sa bisperas ng laro.