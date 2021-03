Musika ginamit sa pagpili ng lider

ANG musika ay hindi lamang isang uri ng libangan. Ito ay may kapangyarihan at nagtataglay ng mas malalim na kahulugan upang makapaghatid ng mensahe at magamit na instrumento para sa pagbabago.

Hindi lamang iisang beses ginamit ang musika upang ipamahagi ang mga nagkakaisang saloobin ng sambayanan.

Kamakailan, lumutang sa Internet ang ilang mang-aawit na nagpapahayag ng pagkadismaya sa dinaranas na hirap ng mga Filipino sa kasalukuyan nating kalagayan at kung ano ang mga katangian ng isang lider na dapat iboto sa susunod na halalan.

Isa na rito si Ely Buendia, dating miyembro ng grupong Eraserheads, sa kanyang kantang Metro.

Sa pamamagitan ng kanta, ibinahagi ni Buendia ang kanyang pananaw hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng Filipinas. Naipabatid ni Buendia ang kanyang saloobin tungkol sa umiiral na sistema sa lipunan tulad ng pagbubulag-bulagan sa mga pahirap sa bayan at pagbibingi-bingihan sa mga kasinungalingan ng mga nakaupo sa pamahalaan.

Tulad ni Buendia, isang video rin ni Freddie Aguilar mula sa YouTube ang lumitaw kamakailan. Sa naturang video, makikitang kumakanta si Aguilar ng bago niyang awitin na Ang Lider.

Sa kanyang awitin, ipinahayag ni Aguilar ang kanyang saloobin dahil sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng Filipinas at marami ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemiya na dulot ng COVID-19 na nararanasan ng buong mundo.

Kabilang din ang grupong Aegis na naglabas ng kanilang awitin na tuwirang tumatalakay sa naratibong pagpapabaya ng kasalukuyang pamahalaan at sa kabilang banda ay nagbibigay ng inspirasyon na may bukas pa kaya kailangan nang bumangon ng Filipinas. Ang awitin ay may titulong May Bukas Pa Bangon Bayan.

Bukod sa Aegis, ang grupong Asin sa pangunguna ni Lolita Carbon, na itinuturing ng isang alamat, ay may inilabas din na kanta. Ito ay ang Bayan Kong Mahal.

Ang mga awitin nina Ely Buendia, Freddie Aguilar, Aegis at ng grupong Asin ni Lolita Carbon ay naka-post sa YouTube channel ng WeNeedALeaderPH.

Ang WeNeedALeaderPH YouTube channel ay pinatatakbo ng We Need A Leader, 2022 – isang adbokasiya na pinangungunahan ni dating House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez.