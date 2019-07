Music kontra sakit, OK sa mga doktor

Naniniwala ang mga doctor na isang lunas ang pakikinig ng musika. Bahagi na kasi ng kultura ng mga tao ang pakikinig ng musika na kung saan ay ginagawa na itong modern medical usage para sa personal motivation, concentration, at shifting mood.

Masasabing “Music is a powerful balm for the human soul.”

Sa ngayon ay nagbibigay na ang mga espesyalita ng reseta na pakikinig ng musika para malunasan ang ilang sakit na tulad ng heart ailments, brain dysfunction, l­earning disa- bilities, depression, alzheimers, childhood development, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) at iba pa at narito ang kanilang paliwanag.

1. Music Helps Control Blood Pressure and Heart-Related Disorders – ayon sa pag-aaral ng Cardiovascular Society of Great Britain, ang pakikinig ng music na may paulit-ulit na rhythm sa loob ng 10 minuto ay nakapangdudulot ng pagbaba ng blood pressure at nakapagpapababa ng heart rate.

2. Listening and Playing Music Helps Treat Stress and Depression – pagdating naman sa human brain, ang pakikinig ng music ay isa sa maituturing nilang ‘best medicine’. Base kasi sa pag-aaral ng McGill University sa Canada, inihayag nito na ang pakikinig ng music ay naghihikayat sa production ng beneficial brain chemicals, lalo na sa “feel good” hormone na dopamine.

Hindi lang ang pakikinig ng music ang nakakaginhawa sa mga may sakit maging ang pag-compose ng music na kung saan ay nahahasa ang utak at gumagawa sa galaw na nais nito.

3. Music Therapy Helps Treat Alzheimer’s Disease – namalaki ang maitutulong ng music sa mga may sakit ng Alzheimer’s disease dahil nare-relax ang hormones ng mga ito.

4. Studying Music Boosts Acade-mic Achievement in High Schoolers – sa pamamagitan ng maagang pakikinig ng music, napapalakas nito ang pintig ng utak na gumana batay sa mga naririnig.

Ayon kay UCLA professor James S. Catterall, ang mga maagang natututo o nakapakinig ng music habang bata pa ay may mala-king chance na mas improve ang pag-aaral.

5. Playing Guitar and other instruments Aids in Treating PTSD – base sa pag-aaral ng U.S. Department of Veterans Affairs, nakaka-alis ng tension para sa mga may sakit ng Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ang paggi-gitara o ang paggamit ng iba pang musical instruments.

6. Studying Music Boosts Brain Development in Young Children – base sa research-based study na ginawa sa University of Liverpool ng field of neuroscience, nagbi-gay linaw sa kanila ang magandang naidudulot ng pakikinig ng music. Nagbibigay daw ito ng maayos na blood flow patungo sa brain’s left hemisphere.

7. Music Education Helps Children Improve Reading Skills – Ibinalita ng Journal Psychology of Music na ang mga kabataan na maagang naimulat sa musika ay nagpapakita ng superior cognitive performance sa kanilang reading skills.

8. Listening To Music Helps Improve Sleep – ang pakikinig ng music bago matulog o habang natutulog ay nakakatulong sa mga taong nakakaranas ng chronic sleep disorders, ayon sa Center for Cardiovascular Di-sease sa China.

9. Playing Didgeridoo Helps Treat Sleep Apnea – base sa pag-aaral ng British Medical Journal, inilahad nito na ang mga taong nakakaranas ng sleep apnea ay maaa-ring malunasan sa pamamagitan ng paggamit ng Australian wind-instrument na didgeridoo. (Vick Aquino)