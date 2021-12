Murder convict nakapuga sa Samar

Nakapuga mula sa isang sub-provincial jail sa Calbayog City, Samar nitong Lunes ang isang preso na nakulong sa kasong pagpatay.

Ayon sa Police Regional Office 8, kinilala ang nakatakas na preso na si Julito Dacles.

Alas-3:00 ng madaling araw ay lumapit umano si Dacles sa mga bantay na pulis dahil nahihirapan umano itong huminga.

Dinala ang preso sa lobby ngunit nang iwanan saglit ng mga pulis ay bigla na itong nawala.

“For any information about his whereabouts, please contact the nearest police station in your area for immediate action,” saad ng pulisya.

Babala ng mga awtoridad, armado si Dacles. (MJD)