Murang swab test ilalarga ng gobyerno

Ikinakasa ng gobyerno ang pagpapatupad ng pooled testing para sa COVID-19 upang hindi mahirapan ang mamamayan sa mahal na bayad sa swab test sa pamamagitan ng Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa ilalim ng pooled testing, sa halip na isa ay 10 katao ang sabay-sabay na isailalim sa isang testing kit.

Kalimitan aniyang umaabot ng hanggang P3,000 ang halaga ng isang PRC test subalit sa pooled testing, magiging P300 na lamang ang babayaran ng kada isang magpapa-test.

“We have agreed already in principle to use full PCR testing, this means one testing kit can now be used to test 10 up to 20 individuals,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na kapag nangyari ito ay mas maraming Pilipino ang masusuri kung tinamaan ng COVID-19 at agad na malalapatan ng lunas at maihiwalay para hindi na makahawa sa iba pang tao.(Aileen Taliping)