Murang kuryente, petrolyo, pagkain, gamot target ng BTS team

Sumentro sa murang kuryente, produktong petrolyo, gamot at pagkain ang plataporma at ibibigay na serbisyo ng team ‘Bilihing Mura, Trabaho at SerBisyong Tapat’ (BTS) sa mga mamamayan ng Valenzuela City sakaling palarin sa eleksiyon sa Mayo 9, 2022.

Plano nina mayoralty aspirant Engr. Bombit Bernado at vice mayoral candidate Ricardo ‘Boy’ De Gula ng Lingkod Mamamayan ng Valenzuela City local party, na magtatag ng Valenzuela Economic Enterprise na mamamahala sa Valenzuela Petrol, kasabay ng pagtatayo ng oil depot para magkaroon ng sariling gasoline station ang lungsod na pamamahalaan ng city hall kaya magmumura ang presyo ng gasolina.

Ipapapagawa rin ng administrayong Bernardo ang Wawang Pulo-Malanday bypass road, solar farm at waste energy plant para makatipid ng 10-14% sa presyo ng kuryente dahil hindi na dadaan sa transmission line at mababawasan ang system loss.

Para sa murang pagka­in, itatayo ang Valenzuela Central Food Terminal at Barangay Food Terminals na magiging daan ng pagbaba ng presyo nito at sentro ng agricultural products mula Northern Luzon na magiging bersyon ng Balintawak market na bilihan ng mga taga-Valenzuela at Bulacan.

Lalagyan din ng botika ng bayan na tatawa­ging Valenzuela Farmacia ang 35 gusali na ipinatayo ng naunang administrasyon para sa murang gamot na pamamahalaan pa rin ng city hall at hindi ng indibidwal na mga pribadong negosyante. (Orly Barcala)