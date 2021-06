Mural sa dingding na likha ng mga CCP awardee, may natatanging sorpresa

Ano ang sorpresa ng mga mural sa dingding? Maririnig mula sa mga ito ang mga musika at tunog na galing sa piano, violin, flute, at iba pang mmga instruementa, kasama ang conga at kulintang.

Tatlong mural sa dingding na na likhang sining biswal ng isang trio ng mga artista na hinirang bilang 2018 Thirteen Artist Awardees (TAA) ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas na mas kilala bilang Cultural Cednter of the Philippines (CCP) ay ginawan ng mga komposisyong musikal ng mga mag-aara; na lumahok sa proyektong ART + MUSIC.

Pinasimunuan ng mga mag-aaral mula sa Music Production De La Salle-College of Saint Benilde, ang proyekto ay naglalayong mapairinig at maipadama sa lahat ang mga emosyong nangyayari sa mga nakakakita sa mga mural sa dingding na matutungahayan sa School of Design and Arts campus.

Ang unang mural ay ang “Bakwit” likha ni street artist Archie Oclos, isang 70-metrong mural na naglalarawan sa kalagayan at paghihirap ng mga mag-aaral na Lumad na kailangang iwanan ang kanilang paaralan at pamayanan dahil sa militarisasyon at patuloy na tunggalian ng magkalabang panhgkat sa kanilang lupang kinamulatan, Si Ben Ayes ang lumikha ng musika para sa mural na ito na may tarlong temang sumasalamin sa buhay probinsiya, mga trahedya at pang-aapi at pag-asang isalaysay ang pakikibaka ng mga Lumad.

Ang “Hindi Totoo” ang ikalawang mural na gawa ni multimedia artist Rasel Trinidad, na mas kialala sa pangalang Doktor Karayom/ Ang kanyang mural ay nagsisiyasat tungkol sa mga kakaibang kataugan, mga nilalang mitolohikal nating mga Filipino, at mga paksang may hatif kilabot. Si Dwight Ian Perez naman ang may likha sa musika nito na ginamait ang kulintang, conga, at piano for percussion, violin, cello at bass guitar for string, at flute at bassoon for woodwind.

Ang huling mural na “Dead Masks”ay likhang sining biswal ni multidisciplinary artist Zeus Bascon. Maklkita sa na ang kanyang mural ay binubuo ng apat na naglalakihang mga ahas na ang anyo ay parang isang maskarang walang kahit na anong emosyon. Ang may likha ng musika para rito ay si Daniel Carlos na ginamit ang piano, synthesizer, violin, cello, at crystal flute bilang isang ispiritwal at ethereal na gabay para sa mga sumakabilang buhay.

Ang ispesyal na proyektong ito ay tinaguyod ng Composition Class na pimanumunuan ni teacher, art director, at composer Gian Gianan.