Mura ni coach Yeng ‘pampagana’ ni Asi

Isa si nlex Yeng Guiao sa pinaka-istriktong coach sa PBA.

Madalas mang magpakawala ng sigaw at mura, normal lang ito ayon kay former PBA Most Valuable Player Asi Taulava.

“The tongue-lashing you get, it’s just a motivational speech,” pahayag ni veteran center Taulava sa 2OT Podcast.

Patibayan lang aniya ng loob o matira ang matibay kung paano mo tatanggapin ang masasakit na salita ng 61-anyos na tactician.

“Either your strong enough to take it that you understand that he’s trying to motivate you to bring out the best in you,” sambit pa nito.

Para kay Taulavasa, mas maigi nang masermunan dahil kapag hindi ka binulyawan ay mistulang wala siyang pakinabang sa iyo.

“Because if he’s not screaming at you, that means he has no use for you,” sabi pa ni Asi.

Sa ngayon ay magkasama sina Taulava at Guiao sa NLEX Road Warriors subalit wala pa ring kasiguruhan kung kalian magbabalik ang naudlot na 2020 PBA Philippine Cup na nahinto noong Marso 11 dahil sa coronavirus pandemic. (Aivan Episcope)