Muntik paglamayan: Billy biktima ng hit and run

Muntik na palang paglamayan ngayon si Billy Crawford, matapos itong tumilapon at magpagulong-gulong nang mabangga ito ng isang tricycle.

Binahagi ni Billy sa Instagram ang aksidenteng nangyari habang nagbi-bisikleta ito.

Hindi mapapansin ang pinagdaanan ni Billy dahil ang unang larawan niya ay selfie nila ng mga kasamahan sa cycling at nakangiti pa silang lahat. Nasa iba pang larawan ang larawan ng gasgas sa braso ng TV host sanhi ng aksidente.

“Boss Iron experience! So I was hit by a tricycle and then getting rolled over my bike. The trike did not stop even from breaking and honking the horn far away while people screaming at him. I was 1km away from the checkpoint. So my journey ends here…” sabi ni Billy.

Nagpasalamat si Billy sa ikalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Wala syang natamong bali o fracture sa katawan. Gasgas at bugbog ang natamo nito sa aksidente. Makakauwi pa sya sa kanyang pamilya ng buhay.

Hit-and-run ang nangyari kay Billy kaya naman ang mensahe nito sa nakabangga sa kanya…

“And to the old man who hit me. I forgive you, but please please please pay attention the motorist you’ve killed someone or hurt them really bad. May God be with your family and keep them protected.” (Rey Pumaloy)