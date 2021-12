Muntik mag-walk out: Beteranang aktres nairita sa 2 artista

Imbes na maloka, naaliw ang ibang mga kasamahan nila sa isang veteran actress dahil sa pagwo-walkout nito sa set ng isang lock-in taping.

Pero in fairness naman kasi kay veteran actress, concentrated siya sa pagba-blocking rehearsal with the lead actor and actress ng kanilang series at naiistorbo siya dahil sa gilid daw ay maingay ang dalawang female co-stars nila. Nagsasayaw rin daw ang dalawa.

Eh, nadi-distract si veteran actress, kaya ang ending nga, walkout siya at hindi na ginawa ang eksena.

Naku, buti na lang at naka-lock-in sila, kaya nag-stay pa rin naman sa location si veteran actress, huh!

Siguro kung noon nangyari ang pag-iingay ng dalawang aktres at na-distract si veteran actress, eh, baka sa pilapil ang ending nila, ‘noh?!

Hahaha. ‘Yun na!

Quinto palaging gutom

Alam mo ba, Dondon (my dear editor) kung bakit hindi ako nagtaka nang mapabalitang buntis si Angeline Quinto?

Noong mag-show kasi si Vice Ganda sa Penchanga Resort Casino sa Temecula, California noong October 15 and 16, nakatsikahan namin sa dressing room ang singer-actress noong first night.

Obvious na medyo lumaki siya. Parang buntis nga talaga siya, huh!

After the show naman noong second night, napansin din namin na medyo lumakas kumain si Angeline.

Nag-join pa kasi siya sa amin sa isang Chinese restaurant at gutom na gutom siya, pero sabi sa amin ng isang nakatsikahan namin, kumain na raw si Angeline sa isang Mexican restaurant sa Pechanga Resort Casino.

So, no wonder nga at buntis na pala siya that time.

Ang tsinika pa nga sa amin ng isang kasama namin doon, umamin na raw si Angeline kay Vice na buntis siya.

So, hindi naman pala talaga inililihim na ni Angeline sa ibang mga kakilala niya noon pa man na buntis nga siya, huh!