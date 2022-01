Muntik maaksidente: Vice napilitang bumili ng P10M sasakyan

Kung hindi naagapan, posibleng nauwi sa aksidente si Vice Ganda. Imagine, nawalan ng break ang kotse niya, ha!

Ang isa niyang van ay mahina na raw ang air-con, na kailangan pang pukpukin para lumamig. Hindi siya nakaka-society, biruan nila ni Ion Perez.

Ang isa niyang sasakyan, nagka-aberya rin. Kaya naman nagdesisyon na si Vice na bumili ng bagong mamahaling sasakyan.

At hindi nga bababa sa P10M ang halaga ng bagong sasakyan ng “It’s Showtime” host, na isang Cadillac Escalade.

Mapapanood sa YouTube channel ni Vice ang “Car Reveal” content.

Well, hindi yabang ang ginawa ni Vice, dahil necessity nga ito, at mahirap na at baka maaksidente pa siya kapag pinilit gamitin ang mga sirang van, di ba?

Wala talagang choice si Vice kundi magpalit ng bagong car.

Katas daw `yon ng show niyang “Everybody Sing”.

Pero, ang bongga ni Vice, di ba? Agad-agad ay bumili ng P10M na sasakyan.

Heart milyon nilustay sa Paris

Siguradong naglalaway sa inggit kay Heart Evangelista ang mga ‘marites’ sa mga pasabog na outfit niya sa Paris, kaugnay sa pagdalo niya sa fashion week.

Puro bongga ang OOTD ng aktres sa mga event na dinadaluhan niya.

May outfit siyang Dior, Chanel, Balmain, Louis Vuitton, Zuhair Murad, at kung anu-ano pang mga mamahaling brand.

Libo-libo ang halaga ng bawat outfit ni Heart, at kung isasama pa ang mga bag na ginagamit niya, milyon talaga ang halaga ng mga nirampa, nilustay niya sa Paris. Ang tanong ng mga marites, paano ito naa-afford ng aktres?

Dahil sikat na celebrity sa Asia si Heart posibleng ex-deal ang ibang mga outfit niya, o hiniram lang sa mga brand para irampa.

Anyway, tinatawag na “Queen of Layers” si Heart sa galing nitong magpatung-patong ng mga outfit, jacket.

Isabelle nagmukhang kawawa sa airport

Nabaliw ang mga kaibigan, fan ni Isabelle Daza sa pinoste niyang video sa Instagram habang nagtsi-check in sa airport counter. Shocked ang mga netizen dahil nagmukhang economy passenger at parang nawala ang pagiging sosyal o ‘It Girl’ ni Isabelle.

Sa video kinalkal ni Isabelle ang mga gamit niya sa maleta para ilipat sa ibang bitbit na bag, dahil overweight baggage siya.

Nasa harap mismo si Isabelle ng counter at nakabuyangyang ang maleta at tinatanggal niya ang mga gamit, para sumakto sa required weight for check-in.

Makikita ring inupuan ni Isabelle ang maleta para maisara.

Ayon kay Isabelle, isa ito sa ikinaiinis ng asawa niya, at mabuting hindi niya ito kasama sa check-in.

Ang nakakaloka sa lahat, nakikiusap si Isabelle na i-upgrade silang mag-ina ng upuan sa airline. Na pinagtataka ng mga fan, dahil ang image nga ni Isabelle ay ubod ng yaman, na automatic na business class sila kapag nagta-travel.

Sabi, dapat ay pang-comedy ang video, pero ayon mismo sa kanya ay totoo ang eksena niyang ‘yon sa airport.