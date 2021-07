Mumunting Tinig sa Silid

Mga ka-Misteryo nakakarinig ba kayo ng mumunting tinig sa inyong bahay?

Yan ang ating paksa ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Nancy ng Makati ay madalas makarinig ng tinig sa kanyang condo unit. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang mga naririnig.

Misteryo: “Tuwing anong oras mo naririnig ang mga mumunting tinig?”

Nancy: “Gabi ko naririnig yun. Hindi ko ma-identify kung anong voice sila kasi maliliit yung sound. Alam mo yung parang naiipit na boses.”

Misteryo: “May instances ba na nawalan ka na ng gamit sa condo mo?”

Nancy: “Yes! Pero hindi ko pinapansin kasi inisip ko baka nawala ko somewhere ang gamit ko.”

Misteryo: “Wala ka bang naisip na mga duwende yung naririnig mo? Naintindihan mo ba sila yung sinasabi nila?”

Nancy: “No I can’t. Hindi ko sila maintindihan. But sounds like may gusto nga sila sabihin sa akin. Pero small voices eh hirap intindihin. I was thinking nga na dwarves or elves sila pero hindi ko sila nakikita kaya hindi ko paniwalaan.”

Misteryo: “May time ba na you heard them playing. Let say may biglang lagabog or may bumagsak na object na imposibleng mangyari kung walang gagalaw?”

Nancy: “Yes meron na actually maraming beses but hindi ko sineseryoso kasi I thought bigla lang tinamaan ng hangin pero nagtataka rin ako. Are they good? Or bad?”

Misteryo: “I cannot say whether they’re good or bad. Depende kasi sa experience yan ng isang tao kung wala naman harm sa person, I would say they’re good.

Kayo mga ka-Misteryo baka may katulad kayong karanasan. Be careful and be aware. I suggest magpasintabi lang kayo para hindi niyo sila matamaan pag naglalakad kayo inside your house.

Para sa inyong kuwentong karanasan ng kababalaghan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph