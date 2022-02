Multo nakiangkas ala-pasahero

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakatiyempo nang may nakiangkas na sa inyong sasakyan?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Robert ng Bulacan ay nakagawian nang umikot sa kanilang lugar bawas-boredom ngayong pandemya pero sa tuwing napapadaan siya sa isang tulay ay parang bumibigat ang kanyang kotse pero Wala naman siyang kasama kapag nag-iikot.

Misteryo: “Paano yun biglang bigat sasakyan mo sa part na yun sa may tulay kapag nakalagpas ka na ba dun magaan na muli sasakyan mo?”

Robert: “Yes magaan na muli pag nakalagpas na ako. Heto ang mas nakakatakot isang gabi nakita ko may nakaupo sa likuran ng sasakyan ko.”

Misteryo: “Doon din ba yun sa tulay na yun?

Robert: “Yes same place. Kinabahan nga ako actually I admit natakot ako buti hindi ako nag-panic nang makita ko siya.”

Misteryo: “Ano hitsura ng multong nakasakay sa iyo? Nakakatakot ba ang hitsura?”

Robert: “Hindi ko lang talaga siya nakita narinig ko yung bulong niya sa right ear ko. Narinig ko muna yung “Mmm…” tapos paglingon ko andun siya sa likod isang babae para lang siyang anino kasi tinamaan siya ng ilaw sa tabi ng kalsada. Hindi ko nakita mukha niya parang ang labo. Tinignan ko mabuti sa rear mirror ko.”

Misteryo: “Matagal ba ng makita mo siya? Pagkatapos nun ano na ang nangyari?”

Robert: “Pagkalagpas ko ng tulay bigla na siyang nawala kaya lalu ako natakot. Mula noon ayaw ko na magpaabot ng gabi sa pag-iikot ko.”

Misteryo: “Minsan mo lang ba siya nakita? Or may ganito ka rin bang katulad na karanasan sa ibang lugar?”

Robert: “Yun lang experience ko sa tulay na yun pero minsan ko lang siya nakita pero alam ko may kapag bumigat sasakyan ko andun na siya. may naririnig din akong kuwento na may nakikisakay na multo sa ibang lugar.”

Misteryo: “Tanungin kita. Of course natakot ka pero ano ang advice mo sa ibang tao na maaaring maka-experience nito?”

Robert: “After ng experience na yun lagi na ako nagpe-pray for safety and protection kasi I believe hindi natin kontrol ang sitwasyon kung involve na ang supernatural.”

Kayo mga ka-Misteryo baka may ganito kayong experience, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph. (Rey Sibayan)