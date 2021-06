Multo Naki-Usyoso sa Paglalaro

Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo nakaranas na ba kayong tabihan ng multo para maki-usyoso sa ginagawa mo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Ramil ng Makati ay mahilig manood ng telebisyon at mag-gaming. Lalu na ngayong may pandemya ay nahumaling siya ng todo sa mobile gaming. Pero recently napapansin niya parang may tumatabi sa kanya kapag nasa gaming siya.

Misteryo: “Iba na talaga panahon ngayon pati multo nahilig na rin sa gadget. Paano yung sinasabi mong tinatabihan ka ng multo?”

Ramil: “Una po sir hindi ako psychic ha. Wala akong ganyan ability lalu na matatakutin ako pag multo ang pinag-usapan.”

Misteryo: “Ganun ba so paano mo nasabi na tinabihan ka ng multo?”

Ramil: “Ganito po kasi I think past 12 midnight na yun so tahimik na ang paligid pati gf ko tulog na. Naglalaro ako noon ng COD mobile nang sa gitna ng bakbakan sa game biglang may pumitik sa tabi ko sa sofa na inuupuan ko.”

Misteryo: “Pumitik? Hindi naman kaya parang lagutok lang yun ng sofa dahil kumilos ka sa pagkakaupo mo?”

Ramil: “Hindi ho ganun eh talagang pitik na may kalakasan. Pero hindi ako natakot kahit na kinabahan ako. Pagkatapos noon, mas obvious pa ang nangyari, may umupo sa tabi ko pero hindi ko naman nakikita. Yun bang feeling na meron talagang tumabi. May diin at bigat akong naramdaman sa tabi ko.”

Misteryo: “Aba at talagang tumabi nga sayo. Ano pa ang sumunod niyang ginawa? Nakipag-agawan ba sa gadget mo?”

Ramil: “Hindi naman nakipag-agawan kasi hawak ko ang IPad ko. Pero heto ang sumunod na nangyari – binulungan ako pero hindi ko maintindihan.”

Misteryo: “Ano ang sabi sayo? Sana naman ok yung sinabi?”

Ramil: Narinig ko lang tinawag niya name ko then sabay sabi, kaya mo yan.

Marahil sinasabi niya na kaya kong talunin ang kalaban sa game.”

Kayo ba may katulad na karanasan kay Ramil? Mag-email sa reysibayan@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.