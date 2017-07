Multiple homicide dapat kay Noynoy — Gordon

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hindi kuntento si Sen. Richard Gordon sa isinampang kaso ng Office of the Ombudsman laban kay dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III kaugnay ng Mamasapano massacre dahil masyado umano itong malabnaw.

“I think winater-down iyan,” diin ni Gordon, chairman ng Senate committee on justice and human rights.

Himutok ito ng senador dahil usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act lamang ang ikinaso ng Ombudsman kay Aquino dahil hinayaan nito ang noon ay suspendidong hepe ng Philippine National Police (PNP) na si Alan Purisima na siyang magmando sa ‘Oplan Exodus’ upang madakip ang Malaysian terrorist na si Zulkifli bin Hir alyas ‘Marwan’ sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, 2015.

Napatay sa nasabing operasyon si Marwan subalit sa pag-atras ng mga miyembro ng Special Action Force (SAF) ng PNP ay kinuyog sila ng Muslim rebels kung kaya 44 sa kanila ang napatay.

“To me, bakit usurpation babagsak iyan,” diin ni Gordon.

Aniya, ang ginawa ng Ombudsman kay Aquino ay walang pinagkaiba sa ginawa ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II nang ibaba nito sa homicide ang kasong murder laban kay Supt. Marvin Marcos dahil sa pagkakasangkot nito sa pagpatay kay Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr.

“Bakit ba pag malala­king tao ang involved ay medyo nag-aagam-agam na lumabas ang katotohanan,” komento ni Gordon sa isang programa ng himpilang DZBB.

“Katulad iyan sa Espinosa case, ibinaba yung kaso,” patutsada pa niya.

Aniya, multiple homicide dapat ang isinampa ng Ombudsman laban sa dating Pangulo at hindi ang malabnaw na usurpation of authority.

“Siya ang in-charge eh, command responsibility,” ani Gordon na nagsabi pang pinag-aaralan niya na mu­ling buksan ang imbestigasyon ng Senado sa Mamasapano massacre upang pormal na maimbitahan si Aquino.