Multi-purpose hall ng Meralco ginawang dorm ng mga frontliner

Binuksan ng Manila Electric Company ang multi purpose hall sa Fitness Center nito sa Ortigas upang magsilbing dorm sa mga frontliners ng The Medical City.

Bago buksan ng Meralco ang living quarters ng Medical City frontliners, natutulog lang sila sa conference room ng ospital at inilipat pa sila sa rehabilitation center gym. Nang gagamitin na rin ang gym, muli silang nawalan ng matutulugan.

Ayon sa Meralco, lumapit ang kompanya sa management ng Medical City para mabigyan ng maayos na accommodation ang mga frontliners sa Multi Purpose Hall nito ng 10-minutong lakad lamang ang layo sa ospital.

Simula nang nag lockdown sa Luzon, doon na sa Medical City natutulog ang mga frontliners.

Sabi ng Meralco, 32 frontliners ang tumuloy sa kanilang ginawang accommodations kung saan may beddings, amenity kits, at lutong bahay na pagkain na ibibigay apat na beses sa isang araw. May refrigerator, microwave, exercise equipment, shower, toilet, internet, at TV na may Netflix din.

“These frontliners treat COVID-19 patients and we wanted to do our best to make them feel loved, cared-for, safe and comfortable,” sabi ni Meralco president and CEO Ray Espinosa.

Sabi naman ni Meralco chair Manny V. Pangilinan, ang mga frontliners ang nagdadala ng liwanag sa mga madidilim na sulok ng bansa at hindi lang nila sinasalamin ang ilaw ng iba.