Multa pa ng P5.7M sa ADB! DPWH binuro P5B Marawi rehab

Nawalan ng saysay ang quick disbursement loan na kinuha ng administrasyong Duterte sa Asian Development Bank (ADB) para sa reconstruction at recovery ng Marawi.

Ayon sa Commission on Audit (COA) report na sinumite sa Malacanang noong Agosto 17, hindi pa kinukuha ng administrasyong Duterte ang pondong pinautang ng ADB para sa Component 2 ng Emergency Assistance Loan for Reconstruction and Recovery of Marawi (ERRM) na nasa ilalim ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar.

Sabi ng COA, P5.08 bilyon ang halaga ng 2nd component ng emergency loan para sa reconstruction ng Marawi na gagamitin dapat para muling itayo ang bayan.

Matatandaang ginawang pugad ng mga terorista ang Marawi at nawasak ito sa loob lamang ng limang buwan noong 2017 sa nangyaring labanan sa pagitan ng mga terorista at mga militar.

Ayon sa COA, nasa P5.78 milyon na ang commitment fee na binabayaran ng pamahalaan dahil sa pagkakaantala ng emergency loan para sa reconstruction ng Marawi galing ADB na nasa procurement stage pa rin. Katumbas ito ng isang buwang ayuda para sa 722 pamilya sa Metro Manila.

Sinisingil ng ADB at iba pang mga nagpapautang ang commitment fee para hindi upuan ng kanilang mga pinapautang ang mga proyekto. Nagsisilbi itong multa pag nade-delay ang proyekto.

Tinukoy ng COA ang emergency loan para sa reconstruction ng Marawi ng gagawin ng DOH bilang isa sa mga proyektong naantala. Nagpirmahan ang administrasyong Duterte at ADB sa loan noong December 2018 at kasama ito sa infrastructure flagship projects na pinangangalandakan ng administrasyon.

Sa pag-aaral ng ADB, P11.5 bilyon ang halaga ng infrastructure ang nawasak sa Marawi City, particular sa 24 barangay nito kung saan pinakamatindi ang barilan ng military at ng mga terorista.

Marami ring napinsala sa mga bayan sa paligid ng Marawi.

Dahil ang Marawi ang sentro ng commerce sa Lanao del Sur at sa Autonomous Region of Muslim Mindanao, malaki ang epekto ng pagkasira nito. Ayon sa ADB, dadami ang nawalan ng trabaho at naghihirap na sa lugar.

Sa pagtataya ng ADB nasa 150,000 ang dumagdag sa mga namumulubi sa lugar dahil sa pagkasira ng Marawi City kaya’t lubos lubos ang tulong nito para muling makaahon ang lungsod.

Sa kabila ng tulong ng ADB, natengga lang ang pondo para sa pag-ahon ng Marawi at dumadagdag pa ang gastos ng pamahalaan dahil kinailangan nitong magbayad ng commitment fee. (Eileen Mencias)