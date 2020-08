Multa ng Meralco-MVP barya lang

Minaliit ng grupo ng isang mambabatas ang P19 milyong multa na pinataw ng Energy Regulatory Commission (ERC) laban sa `shock bill’ ng Meralco sa panahon ng community quarantine at tinuring na barya lamang ito kumpara sa P66 bilyong dapat umanong ibalik ng kompanya ni Manuel V. Pangilinan sa mga consumer.

“Barya lang ang sinasabing multang ito sa Meralco at `di pa nga sa mga consumer ito mapupunta,” ayon kay House Deputy Minority Leader at Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate.

Giit nito na ang dapat mangyari ay magkaroon umano ng full audit sa Meralco ang Commission on Audit (COA) para malaman kung magkano ang nararapat nitong isauli sa mga mamamayan lalo pa at kailangang-kailangan ngayon ng pera ng mga consumer.

Bukod sa refund, iminungkahi rin ni Zarate na maaaring gawin umano ng Meralco ay hindi na pagbayarin ng isang buwan ang mga consumer nito.

Una nang hiniling ng Bayan Muna at Matuwid na Singil sa Kuryente Consumer Alliance Inc. (MSK) ang tulong ng Department of Energy (DOE) upang masuri ng COA ang energy sales at purchases ng Meralco mula 2011 hanggang 2019 dahil sa madalas na nakikitang mga pagkakaiba-iba sa mga deklarasyon ng kompanya.

Samantala, iginiit ng Meralco na wala itong ginawang paglabag sa mga direktiba ng ERC na may kaugnayan sa paniningil noong panahon ng unang lockdown ng Marso o ng enhanced community quarantine.

Sabi ng Meralco, tinitimbang nito ang kautusan ng ERC na nagmumulta ang kompanya ng P19 milyon sa paglabag ng mga direktibang tungkol sa lockdown na nagresulta ng bill shock sa libo-libong consumer kaya’t binaha ng reklamo ang ERC.

“Meralco is currently evaluating the said Decision and its available legal remedies given that it is the position of the company that it has fully complied with the advisories issued by ERC,” sabi ni Meralco senior vice president at assistant corporate secretary William S. Pamintuan.(Eralyn Prado/Eileen Mencias)