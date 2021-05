Mukhang matanda: Jasmine nilait ng AlDub fan

Lokang-loka si Jasmine Curtis Smith sa mga follower niya sa Tiktok na nagtanong, nag-akusa sa kanya na siya ang nanay ni Anne Curtis.

Iba’t ibang expression nga ng mukha ang makikita mo sa TikTok ni Jasmine. May takang-taka, may parang naduduwal, at may imbiyerna talaga.

Ang tanong nga kasi, “Diba po anak mo po si Ms. Anne Curtis?”

At hindi `yon ma-take ni Jasmine, dahil ‘ate’ nga naman niya si Anne!

“10 years akong mas bata sa kanya!” tumitiling reaksiyon ni Jasmine.

“Kelan po? Bakit po ako ang nanay?” sabi pa ni Jasmine.

Pero siyempre, dinamayan din si Jasmine ng mga follower niya.

“Hi @jascurtissmith, you’re still pretty for me.”

“Hahaha, your reaction is cute!”

“Siguro kasi you look so much like your mom!”

“Hahahaha! LOL It’s because you like your mom Ate Jasmine. That’s why po napagkamalan.”

“Hahaha, you made mel laugh!”

“Same with my kapatid, 10 years ang gap namin, pero ako ang mukhang bata.”

“Don’t mind it, good luck sa lock in taping with Alden. Looking forward for it.”

Well, ang suspetsa naman ng iba, baka pakana na naman ito ng mga fan nina Alden Richards at Maine Mendoza, na galit kay Jasmine, dahil siya na naman nga ang partner ng aktor sa teleserye sa GMA 7

Again, giit ng mga fan, dapat nga raw ay si Maine pa rin ang kasama ni Alden.

Well, kung saan-saan na napunta ang chika, pero sa totoo lang, ang cute ng reaksiyon ni Jasmine. Playtime kung playtime talaga.

Well… (Dondon Sermino)