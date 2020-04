Mukha ni Thylane Bolzico inilantad na

Finally! After four months mula nang ipanganak ang unang baby nina Solenn Heussaff at Nico Bolzico na si Thylane, ipinakita na ng aktres sa publiko (klaro at malapitan) ang mukha nito.

Sa Instagram photo na in-upload ng aktres, makikitang katabi niya si Thylane at tila nakatingin pa sa camera ang napaka-cute na baby! Inihayag pa ng aktres sa kanyang caption kung gaano niya napapahalagan at nai-enjoy ang bawat oras na kasama niya si Thylane ngayong quarantine.

“Best days at home getting to know your pure gentle soul. Te amo Thylane….. de tout mon coeur! Sorry @nicobolzico this is just a girls pica… you cant hang with us!” sey niya.

Hindi lang sa IG feed niya ibinahagi ang whole look ng kanyang baby kung di pati rin sa IG story with note na “I’ll only share you sometimes. My little happy pill.”

Unang pinasulyap ni Solenn ang itsura ni Baby Thylane noong March 11 kung saan makikita ang mata nilang dalawa mag-ina.

Ngayon, buong buo talaga na shinow-off ni Solenn sa publiko si Baby Bolz.

Agad umapaw ang panggigigil ng mga kaibigan sa industriya at fan sa comment section nang makita ang complete look ni Baby Bolz. (Athena Yap)