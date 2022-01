Mukha ni Liza binasura: Enrique ‘pantasya’ ni Anji Salvacion

Pagkatapos pangalanang “PBB” Celebrity Kumunity Top 2 housemate si Anji Salvacion, gusto niyang magtuloy-tuloy ang success niya sa kanyang showbiz career at magawa ang mga matagal na niyang pangarap gaya ng pag-arte at pagkakaroon ng sarili niyang concert.

Sa latest “Hotspot” interview niya sa ABS-CBN Entertainment, ibinahagi ni Anji na pangarap niyang makatrabaho ang paborito niyang loveteam, ang tambalang LizQuen. Aniya, bata pa lamang siya noon ay super fan na siya nina Enrique Gil at Liza Soberano at sana sa bagong Lizquen series daw ay mapabilang siya sa cast.

“I really wanted to work with them because aside from I look up to them, ang ganda lang if makatrabaho mo sila. You learn din the way they work kasi nga sobrang professional nila and I want to see that in person,” kwento ni Anji.

Ayon pa sa young singer, sa sobrang fan daw siya noon ng LizQuen ay nag-edit siya ng picture ng love team sa “Forevermore” kung saan tinapalan niya ang mukha ni Liza ng mukha niya.

Pero kung hindi man siya palaring makatrabaho ang LizQuen sa future projects nila, dream pa rin niya na mapabilang muli sa isang teleserye kasama ang mga premyadong aktor.

“Sa acting, gusto ko po talagang mapabilang ulit sa isang teleserye. At gaya ng sinabi ko, gusto ko rin talagang makatrabaho ang LizQuen or kung hindi man, gusto ko pong makatrabaho lahat po ng professional… like sobrang tinitingalaan na mga aktor at aktres.

“Kasi alam ko marami akong matutunaan and would develop me more and make me more mature and grow more. That’s what I’m really looking forward to,” sey pa ni Anji. (Dondon Sermino)